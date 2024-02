소금사막에서 카약 뱃놀이를? 미국의 기후위기 현장

큰사진보기 ▲ 소금사막으로 알려진 미국 캘리포니아 '데스밸리 국립공원'에 거대한 허리케인이 몰려온 뒤 광대한 호수가 만들어졌다. (사진은 데스밸리와 관련 없음) ⓒ unsplash 관련사진보기

"고요하고, 정말, 평화롭고, 고요했습니다."

공원관리자에 따르면 2월 중순 현재 '맨리 호수'라고 불리는 이 호수 는 길이가 6마일, 너비가 3마일, 일부 지역에서는 최대 2피트 깊이로 이뤄졌다. (LA타임즈, 2024년 2월 21일)

이곳은 해발 86m로 북미지역에서 가장 고도가 낮은 곳이다. 국립공원관리청은 평소엔 이곳이 건조한 소금 평지라며 "바다로 물이 빠져나가지 않는 데스밸리엔 항상 호수가 있을 것이라고 생각할 수도 있지만 일반적으로는 (비를 통해) 유입되는 물의 양보다 증발하는 속도가 훨씬 빨라 호수가 생길 수 없다"라고 밝혔다. (한겨레, 2024년 2월 20일)

'데스벨리에는 카약을 대여하는 장소가 없으니 카약을 타실 분들은 직접 가져오시기 바랍니다.'

데스밸리가 항상 건조한 것은 아니었습니다. Wines(국립공원관리인)에 따르면 빙하기 동안 맨리(Manly)라고도 불리는 거대한 호수가 배드워터 유역(Badwater Basin)을 가로질러 뻗어 있었고 깊이가 600피트에 달했다고 합니다. 그것은 약 10,000년 전에 사라졌지만, 더 작은 버전은 약 3,000년 전 소빙하기로 알려진 기간 동안 나타났습니다. (LA타임즈, 2024년 2월 21일)

덧붙이는 글 | * 이 내용은 지난 2024년 2월26일 OBS 라디오 '오늘의 기후' 방송내용을 정리한 글입니다. '오늘의 기후'는 지상파 라디오 최초로 기후위기 대응 내용으로 매일 편성되었으며 FM 99.9 MHz OBS 라디오를 통해 오후 5시부터 7시30분까지 2시간 30분 분량으로 매일 방송되고 있습니다. 유튜브 라이브(OBS 라디오 채널)와 팟캐스트도 병행하고 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다.