미 도착 전 또 터진 '대통령의 입', 야권의 성토 "망언 사과하라"

야권이 미국 국빈 방문 전 보도된 윤석열 대통령의 또 다른 외신 인터뷰에 개탄을 토해냈다. "망언" 혹은 "무개념 인터뷰"란 비판도 쏟아지고 있다.24일 공개된 윤 대통령의 <워싱턴포스트> 인터뷰에 따르면, 윤 대통령은 일본 정부 사죄 및 전범기업 참여 없는 제3자 방식의 강제동원 해법안과 관련해 "100년 전 일로 왜 일본인들이 용서를 구하기 위해 무릎을 꿇어야 한다는 것인지 (저는) 받아들일 수 없다(I can't accept the notion that because of what happened 100 years ago, something is absolutely impossible [to do] and that they [Japanese] must kneel [for forgiveness] because of our history 100 years ago)"고 말했다."유럽은 지난 100년 동안 여러 차례 전쟁을 겪었지만 그럼에도 전쟁을 벌인 국가들이 미래를 위해 협력할 방법을 찾았다"면서 한 발언이다. 또한 윤 대통령은 "그건(강제동원 해법은) 결단이 필요한 문제다. 저는 설득이란 측면에서 최선을 다했다고 믿는다"고도 덧붙였다(관련 기사: 윤 대통령 "100년 전 일로 일본이 무릎? 그 생각 못 받아들여" https://omn.kr/23nr4 ).위안부 및 강제동원 문제 등 과거사 문제를 놓고 일본 정부의 공식적인 사죄 등을 요구해 왔던 피해자단체나 시민사회뿐 아니라 역대 정부의 대일 외교 기조를 고려하면 납득하기 어려운 발언이다. 당장, 야권에서는 또 다시 '대통령의 입'이 문제를 일으켰다면서 비판하고 나섰다.더불어민주당은 "윤 대통령은 어느 나라 대통령이기에 일본을 대변하고 있습니까"라고 질타했다.강선우 민주당 대변인은 브리핑에서 "윤 대통령의 일본 과거사에 대한 인식에 경악을 금할 수 없다. 대한민국의 주권과 국익을 지켜야할 대통령의 입에서 나올 수 있는 말인지 충격적"이라며 이같이 혹평했다.그는 특히 "윤 대통령은 무슨 권한으로 일본의 침탈과 식민지배에 면죄부를 주나. 우리나라가 용서하면 되는 문제를 여태껏 용서를 강요해서 양국 관계가 악화되었다는 말이냐"며 "양국 관계 악화의 원인을, 과거사에 대해 반성하지 않는 일본 대신 일본을 용서해주지 못하는 우리나라로 돌리다니 그저 기가 막힐 뿐"이라고 질타했다.윤 대통령이 유럽의 경우를 예로 들어서 미래를 위한 한일 협력을 거론한 데 대해서는 "유럽의 역사는 유럽의 특수성이 있고 한일의 역사는 한일의 특수성이 있다. 그리고 2차 대전 이후 처절할 정도였던 독일의 과거사 반성을 알기는 하나"라고 따졌다. 또 "독일에 반해 일본은 지금도 과거사에 대한 반성과 사과를 부정하고 있다. 그런데 미래를 위해 일본을 용서하라는 말이냐? 그 미래는 누구를 위한 미래냐"고 반문했다.강 대변인은 그러면서 "거짓된 주장으로 국민을 우롱하지 마시라. 이럴 거면 지난 대선 당시 당당하게 일본을 용서하자고 말하시지 그랬나"라며 "윤 대통령에게 과연 대한민국의 주권과 국익을 맡겨도 되는지 대단히 의문스럽다"고 말했다.정의당은 "윤 대통령이 무릎 꿇고 국민께 용서를 구해야 한다"고 쏘아 붙였다. 위선희 정의당 대변인은 "국민의 걱정이 많은 미국 순방 직전에 또 '입 리스크'를 터트렸다. 국민을 폄훼하고 국격을 실추시킨 망언이다"고 윤 대통령의 <워싱턴포스트> 인터뷰 발언을 직격했다.그는 "(윤 대통령은) 망상에 가까운 생각으로 우리 국민을 무턱대고 과거에만 얽매여 안보나 한일협력에는 생각 없는 국민들로 매도했다. 윤 대통령은 즉각 사과하시라"면서 "한일관계의 진정한 개선을 위해 (일본 정부가) 사과할 것은 분명히 사과하고, 전범기업들이 피해보상을 직접 해야한다는 것이 국민적 요구, 국민적 상식"이라고 꼬집었다.또 "제대로 된 반성과 사과 없이는 100년 전 일이 아니라 현재의 일"이라며 "역사와 상식에 부합하지 않는 생각을 하는 것은 윤 대통령 자신이다. 국민을 매도하지 마시라"고 비판했다.야당 의원들은 개인 SNS를 통해서도 윤 대통령을 비판하는 중이다. 박용진 민주당 의원은 "대통령의 무개념 인터뷰에 민심은 피멍이 듭니다, 대통령은 국빈 방문 전에 정신부터 차리십시오"라며 "일본 총리의 망언이라 비판해도 모자랄 지경의 이 발언이 대한민국 대통령의 국빈방문 첫 날에 나온 언론 인터뷰, 맞나"라고 반문했다.그는 구체적으로 "용서를 구할 필요가 없다면, 도대체 무라야마 담화와 고노 담화는 무엇이었으며 하토야마 전 총리가 서대문 형무소에서 무릎꿇고 사죄는 괜히 했다는 소리냐"며 "지금 역대 정부의 역사인식을 계승하겠다는 한일 정상회담의 일본 총리 입장을 대통령이 나서서 찢어버리는 만행을 저지른 것"이라고 비판했다.이어 "무지로 점철된 대통령의 무개념 인터뷰에, 국민들은 '윤 대통령이야말로 결단이 필요한 대한민국의 문제 그 자체'라고 생각을 굳힐 것"이라며 "위안부, 강제징용 피해자들이 들으면 그야말로 피가 거꾸로 솟을 말을 대한민국 대통령이 한 것이다. 대통령은 망언 퍼레이드를 멈추시라. 그리고 대통령의 망언에 책임 있는 대통령실 외교안보라인을 싹 다 정리하시라"고 촉구했다.같은 당 백혜련 의원은 본인의 페이스북에 "일제의 식민지배는 '헌정질서 파괴'를 넘어 영토, 국민, 주권을 모두 앗아간 국가 파괴행위다. 그런데, 우리나라의 대통령이 마치 뻔뻔한 가해자마냥 먼저 공소시효 폐지를 주장하고 나왔다"며 "'얻는 것' 없이 '매달리기'만 하는 외교, 그래서 '굴욕외교'인 것이다. 참으로 부끄럽다"고 적었다.한준호 의원은 "일본의 한반도 침략에 100년 짜리 공소시효가 있는 듯이 '시간이 흘렀으니 대충 덮고 넘어가도 된다'는 것이냐"라며 "부탁한다. 일평생 한 맺힌 가슴으로 살아오신 피해자들, 일본군 '위안부'와 강제징용 노동자들, 순국열사 후손 모두 대통령이 책임지고 살펴야만 하는 국민임을 생각하시라"고 촉구했다.또한 "책임 있는 대통령이라면 진정성 있는 사과부터 받아내시라"며 "이런 망언을 남기고 미국으로 떠난 발걸음이 가볍나"라고 꼬집었다.