"국내 첫 '어업-양식업 종식의 날' 행사 열었어요"

큰사진보기 ▲ 3월 30일 부산 해운대 이벤트광장에서 열린 '세계 어업?양식업 종식의 날' 행사. ⓒ 채식평화연대 관련사진보기

'세계 어업‧양식업 종식의 날'(WoDEF-World Day for the End of Fishing and Fish Farming)을 맞아 30일 오후 부산 해운대 이벤트광장에서는 "물살이에게 자유를"이라는 제목의 행사가 열렸다. 매년 3월 마지막주 토요일인 '세계 어업‧양식업 종식의 날'은 2017년 스위스에서 시작된 활동으로, 우리나라에서 열리기는 이번이 처음이었다. 채식평화연대가 주관한 행사에는 많은 시민들이 참여해 갖가지 체험을 하기도 했다.