"바이든은 이스라엘 군사지원 즉각 중단하라"

▲ 애틀란타에서 열린 팔레스타인 연대 집회 March 2 “Millions March for Gaza” Global Day of Action to Protest Impending Rafah Invasion https://youtu.be/jGIk8nVvCks "즉각 휴전", "이스라엘에 대한 모든 미국 지원의 영구 중단", "가자 포위 및 팔레스타인 점령의 종식", "모든 팔레스타인 정치 수감자의 석방", "팔레스타인 난민들의 귀환권 보장"