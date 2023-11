한화오션, 세계 최대 규모 암모니아운반선 수주

큰사진보기 ▲ 한화오션이 개발한 암모니아운반선 조감도 ⓒ 한화오션 관련사진보기

한화오션(대표이사 권혁웅 부회장)이 그리스 나프토마(Naftomar Shipping and Trading Co Ltd.)사로부터 초대형 암모니아운반선(VLAC, Very Large Ammonia Carrier) 4척을 6562억원에 수주했다고 14일 밝혔다.이 선박들은 거제사업장에서 건조돼 2027년 상반기까지 선주 측에 인도될 예정이다이번에 수주한 선박은 9만 3000㎥의 암모니아를 운송할 수 있다. 한화오션은 "지금까지 발주된 암모니아운반선 중에서는 세계에서 가장 크다"라고 밝혔다.또 이 선박에는 추진 축에 모터를 연결해 발전함으로써 연료를 절감할 수 있는 축발전기 모터 시스템(SGM/Shaft Generator Motor)이 들어가 친환경 기술이 집약될 예정이다.나프토마사는 에너지 전환과 탈탄소화 분야에서 선두주자가 되기 위해 최근 대형 액화천연가스(LPG) 운반선을 중심으로 선대를 공격적으로 확대하고 있는 것으로 알려졌다.한화오션 관계자는 "이번 수주로 한화오션의 친환경 선박 기술력을 다시 한번 인정받았다"며 "친환경·디지털 분야를 선도할 수 있는 최고 품질의 선박을 건조하겠다"고 말했다.암모니아는 연소 시 이산화탄소가 전혀 배출되지 않는 친환경 연료이다. 한화오션은 2022년 9월 프랑스선급(BV), 10월 영국 로이드선급(LR)으로부터 8만 6000㎥급 암모니아운반선의 기본 승인(AIP)을 받았다.