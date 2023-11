샌디에이고 도서관의 특별한 사회참여예술 행사 둘

큰사진보기 ▲ 북의 일상 전시회 2024년 1월 31일까지 전시가 진행되며 자세한 정보는 본 링크에서 확인 가능하다. https://library.ucsd.edu/news-events/events/mundanity-of-north-korea-exhibit/ ⓒ 임재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 문화로 바라본 북 강연회 12월 7일 미 서부시각 오후 3시부터 리셉션을 시작으로 김숙영 교수와 문범감 교수의 온오프 동시 진행 강연회가 열린다. ⓒ 임재환 관련사진보기

한국전쟁 정전협정 70주년을 맞이한 2023년에는 미국 워싱턴 디시나 뉴욕 등 동부 지역에서 많은 행사들이 있었는데, 현재도 진행 중이거나 진행 예정인 미 서부 지역 행사 두개를 소개한다.미국 캘리포니아 대학교 샌디에이고(University of California, San Diego, UCSD) 도서관과 사회참여예술가인 임재환 준비위원장이 정전협정 70주년을 기념하며 북한과 북한 사람들에 대한 토론의 장을 마련했다. 한반도 분단 이후 미디어가 주로 다룬 북한의 미사일과 핵 개발 이야기를 넘어서 이번 전시와 강연 행사를 통해 북한의 사람들, 자연, 문화, 역사 그리고 일상 생활에 대한 다양한 호기심을 사회참여예술을 매개로 살펴 본다.현재 진행 중인 전시회 '북의 일상'(Mundanity of North Korea)은 UC샌디에이고 도서관의 '스페셜 컬렉션과 아카이브' 부서에서 보유한 만수대 창작사 소속 작가들의 2000년대 초반 포스터, 금강산 기념품, 도서 등을 소개한다.임재환 사회참여예술가는 "이 특별한 전시는 전시 공간을 내준 도서관과 SK설립 비영리 연구재단 사회적 가치 연구원의 지원으로 가능했다"고 밝혔다. 임재환 예술가는 UC샌디에이고 시각예술학과 박사과정생이며, 2020년 금강산 전시회와 비디오를 통해 북한의 문화와 자연, 역사적 측면을 탐구하는 프로젝트와 작품 활동을 해오고 있다.전시는 2023년 10월 9일부터 이미 시작되어 2024년 1월 31일까지 진행되며 자세한 정보는 이 링크에서 확인할 수 있다.(https://library.ucsd.edu/news-events/events/mundanity-of-north-korea-exhibit/ )12월 7일 (목) 오후 3시부터 (미 서부시각)는 위 전시의 리셉션 행사를 시작으로, 4시에는 온라인 및 오프라인으로 동시에 진행되는 '문화로 바라본 북(Cultural Lens on North Korea )' 강연도 예정되어 있다.이 행사에서는 UC 로스앤젤레스(UCLA) 연극, 영상, TV학과의 김숙영 교수가 '북한의 밀레니얼 인트라넷 문화'에 대해 강연하고, 조지타운 대학(Georgetown University) 미술/미술사학과의 문범강 교수가 '조선화: 북한미술'에 대한 연구와 경험을 공유한다. 온라인에서 동시 진행되는 강연의 경우 한글 또는 영어로 줌(Zoom) 웨비나 채팅창을 통해 질문 및 소통할 수 있다. 이 강연과 전시 리셉션에 대한 자세한 정보는 다음의 링크에서 확인 가능하다.( https://library.ucsd.edu/news-events/events/cultural-lens-on-north-korea/ )