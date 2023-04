윤 대통령 발언 전문 공개한 외신 기자에 "빨갱이, 죽어라" 욕설

큰사진보기 ▲ 미셸리 워싱턴포스트 지국장이 받은 욕설 메시지 ⓒ 트위터 관련사진보기

윤석열 대통령의 인터뷰 발언 원문 녹취록을 공개한 <워싱턴포스트> 기자가 트위터에서 자신이 받은 '막말 메시지'를 공개했다.미셸 리 <워싱턴포스트> 도쿄 지국장은 26일 자신의 트위터에 'My inbox and DMs right now'(지금 내가 받은 편지함과 DM)라는 글과 함께 캡쳐 사진 한 장을 올렸다. 캡쳐에는 "X같이 생긴 게 워싱턴포스트 있으면서 미국인 척한다, 너 낳은 XXX이 빨갱이… 교통사고 나서 뒤져라, 오크(여성 외모를 비하하는 용어)"라는 욕설이 담겨 있었다.미셸 리 지국장이 욕설 문자를 받은 날은 지난 26일 오후로, 리 지국장이 윤 대통령과의 인터뷰 녹취 파일을 통해 '주어가 빠진 오역'을 주장한 여당 입장을 반박한 뒤였다.앞서 미셸 리 지국장은 지난 25일 "100년 전 일을 가지고 '무조건 안 된다', '무조건 무릎 꿇어라'라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다"는 윤석열 대통령의 인터뷰 발언을 전문을 공개해 주목을 받았다.앞서 대통령실은 지난 24일 윤 대통령의 '무릎' 발언이 일본 입장을 일방적으로 옹호했다는 비판을 받자 '윤 대통령의 답변엔 '저는'이라는 주어가 없었다'고 해명했다. 하지만 미셸 리 지국장이 공개한 인터뷰 녹취록에는 '저는'이라는 주어가 명시돼 있었고, 대통령실의 거짓 해명은 또다른 논란을 불러일으켰다.당시 여당 국민의힘은 '주어가 빠져 오역의 소지가 있다'며 윤 대통령의 옹호에 나섰다가 미셸 리 지국장이 원문을 공개하자 사실관계 확인에 미흡한 점이 있었다며 신중을 기하겠다고 밝히기도 했다.미셸 리 기자는 <워싱턴포스트> 도쿄지국장을 맡아 한국과 일본 관련 보도를 담당하고 있다. 그는 미국과 아시아 전역에 걸쳐 2000명 이상의 언론인과 함께 설립된 비영리 단체인 아시아계 미국인 저널리스트 협회(Asian American Journalists Association)에서도 활동하고 있다.