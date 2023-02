'북한군=적' 6년 만에 등장한 국방백서... '일본은 가까운 이웃국가'

▲ 북한 건군절 열병식에 등장한 "화성-17형" 북한이 건군절(인민군 창건일) 75주년인 지난 8일 평양 김일성광장에서 열병식을 개최했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2023.2.9 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]