인터렉티브 소스 테스트 var divElement = document.getElementById('viz1557705611854'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='1000px';vizElement.style.height='827px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='1000px';vizElement.style.height='827px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='1027px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js';; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); var divElement = document.getElementById('viz1557705726178'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+'px'; var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js';; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);