올여름 '모기 해방'에는 이게 필요합니다

덧붙이는 글 | 윈저 맥케이의 저서와 순록의 흡혈에 관한 내용은 아래 논문을 인용했습니다.

Canemaker, John (2005). Winsor McCay: His Life and Art. Abrams Books. p. 165. ISBN 978-0-8109-5941-5.

Fang J (July 2010). "Ecology: A world without mosquitoes". Nature. 466 (7305): 432–4. doi:10.1038/466432a.

장구벌레와 번데기가 나온 두 번째 사진은 James Gathany가 위키피디아에 공개한 오픈 소스입니다.