외신이 본 '한국 대통령' - 정부가 본 '외신 속 대통령', 그 간극

큰사진보기 ▲ 윤석열 대통령이 29일 용산 대통령실 청사에서 수석비서관회의를 주재하고 있다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

'미국 유력 언론이 윤석열 대통령의 지지율 하락에 주목하고 있다'는 취지의 기사가 최근 국내 다수 매체를 통해 보도됐다. 하지만 해당 언론에 실린 것은 기사가 아닌 외부 기고문이었다. 기고자는 어느 한국계 미국인 교수였는데, 그는 올해만 5차례 오마이뉴스에 윤석열 정부를 비판하는 글을 올린 이른바 '시민 기자'였다. - 7월 31일 <조선일보> 기사 <'오마이 시민기자'의 윤비판 블로그글, 국내서 '외신'으로 둔갑한 사연> 중

큰사진보기 ▲ 낸시 펠로시 미국 하원의장이 지난 4일 오전 국회에서 열린 김진표 국회의장과의 회담에서 발언하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"(펠로시 미 하원의장가) 한국 지도자를 만나지 못한 건 매우 우려됩니다. 실수였다고 생각합니다. 중국을 달래려는 계획이었다면 성공하지 못할 겁니다. 미국을 모욕한 것이라고 봅니다. 한국이 공동의 가치를 수호하지 않는다는 신호를 세계에 보냈습니다. 그런 가치는 동맹과 서방을 규정하는 것인데도 말이죠."

큰사진보기 ▲ 25일(영국 현지시각) <이코노미스트>엔 "한국 대통령은 기본부터 배울 필요가 있다"는 제목의 칼럼이 실렸다. 칼럼엔 신발을 양손에 들고 넥타이는 허벅지에 매고 있는 한 남성의 일러스트가 함께 실렸다. ⓒ The Economist 관련사진보기

"윤 대통령은 한미 동맹의 범위를 안보 영역을 넘어 지정학적 소용돌이에 빠진 경제 영역까지 확대하고 있다." - 미국 포린폴리시 22.08.18

"이미 한국은 세계 4대 무기 이전 공급국이라는 야망을 달성하는 단계다. 폴란드와 사상 최대 규모의 무기 거래에 서명했다" - 미국 CNN, 22.08.17



"윤석열 정부는 일본의 이해를 얻으면서 징용공 피해자도 보상받는 '양정면 작전'을 모색하고 있다." - 일본 마이니치 22.08.18

"한국이 일본에 올리브 가지(화해의 제스처)를 건넸다" - 미국 블룸버그 22.08.15



"윤 대통령은 일본을 '함께 힘을 합쳐 나가야 할 이웃 나라'라며 경제, 안전보장, 사회, 문화에 걸친 폭넓은 협조를 당부해 역사문제에 대해 일본에 불만을 표시하고 행동을 강요한 역대 정권으로부터의 변화를 각인시켰다." - 일본 닛케이 22.08.16

"윤 대통령은 북한이 비핵화에 '확고한 의지'를 보인다면 북핵 프로그램이 종료되기 전이라도 원조가 시작될 수 있다고 북한 정권에 기회를 제안했다." - 미국 블룸버그 22.08.22



"북한과의 대화는 정치적 쇼가 돼선 안 되며 평화 정착에 유익해야 한다고 강조했고 북한이 핵무기 개발을 중단할 경우 단계적 지원 제공 의향을 거듭 밝혔다." - 영국 로이터 22.08.17

"관리의 영역을 떠난 것 아닐까요? 저도 야당 의원이긴 합니다만 대단히 속이 상하더라고요(...). (이코노미스트 칼럼 중) 가장 가슴 아픈 부분은 여전히 대통령이 정치가 아닌 검사에 머물러 있다는 부분이 있더라고요. 우리 국내에서도 비판이 나오는 지점인데 반박이나 정정 보도 여부는 용산 대통령실에서 판단할 몫이라고 생각을 하고요. 외신도 오해하는 게 있으면 오해를 적극적으로 좀 풀고, 대응하고 관리하고 당연히 하는데, 너무 이건 속상합니다."