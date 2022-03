또 막말 논란... '나꼼수' 김용민 "죽을 죄 지었다"

큰사진보기 ▲ "나는 꼼수다" 출신 시사평론가 김용민씨가 윤석열 국민의힘 배우자 김건희씨 성상납 발언으로 물의를 빚자 오기형 더불어민주당 의원이 공개 비판했다. 김씨는 오 의원의 글을 인용하며 "죽을 죄를 지은 것 같다"고 사과했다. ⓒ 페이스북 갈무리 관련사진보기

'나는 꼼수다(나꼼수)' 출신 시사평론가 김용민씨가 윤석열 국민의힘 후보와 배우자 김건희씨 관계를 '성상납'에 빗댔다가 여권에서 공개비판이 나오자 "죽을 죄를 지은 것 같다"며 사과했다.김씨는 2일 오전 페이스북에 "이재명의 전과가 문제인가"라며 이재명 더불어민주당 후보를 두둔하는 글을 올렸다. 문제는 윤 후보를 비판하며 "이런저런 수사상 편의를 봐주는 대가로 김건희로부터 성상납을 받은 점이 강력하게 의심되며"라는 대목이었다. 황규환 국민의힘 선대본 대변인은 논평에서 "차마 입에 담기도 민망한 패륜적 막말을 쏟아냈다"며 "민주당이 침묵하고 방조하며 때로는 동조하는 동안 김씨의 반(反)사회적 막말은 이어졌다"고 비판했다.오기형 민주당 의원 역시 "김용민씨의 막말, 공감하지 않는다"며 "그만해야 한다"고 나섰다. 그는 페이스북에 미국 버락 오바마 대통령의 배우자 미셸 오바마가 2016년 대선 당시 도널드 트럼프 공화당 대선후보를 비판하며 '저들이 저급하게 해도, 우리는 품위있게 간다(When they go low, we go high)'고 말한 일화를 소개하며 "오늘 우리에게도 필요한 말"이라고 짚었다. 같은 당 이용우 의원은 오 의원의 글을 공유하면서 "절대 공감한다"고 덧붙였다.이후 김용민씨 스스로도 오 의원의 글을 공유하며 "제가 죽을 죄를 지은 것 같다. 이 후보에게 아무 도움이 안 된다면 조용히 있겠다"고 밝혔다. 그는 "이재명 당선을 위해서는 모든 것을 던질 수 있다고 했는데 SNS 포기는 일도 아니다"라며 "대선까지 묵언하겠다"고도 했다. 김씨는 '성상납' 표현도 "김건희 최은순 모녀에게 갖은 특혜를 준 것이 강력하게 의심되며"로 수정해둔 상태다. 다만 김용민씨는 당사자인 김건희씨에게 따로 사과하진 않았다.