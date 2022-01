핸드메이드와 홈메이드, 좀 달리 사용되는 말

'갓은혜 핸드메이드', 최우수브랜드대상 수상..."현직 피트니스 선수의 건강한 간식"



음식에 맛과 풍미를 더해주는 핸드메이드 오일 레시피



추성훈 딸 추사랑, 오늘은 핸드메이드 빵순이로...점점 이뻐지네

'핸드메이드'란 말을 많이 듣고 보게 된다. '핸드메이드'는 "기계로 만들거나 공장에서 제조한 것이 아니라 자기 손으로 만들었다"는 의미로 쓰인다.'핸드메이드'를 영어로 하면 handmade이다. Cambridge 영어사전에서 handmade는 "made using hands rather than by a machine(기계가 아니라 손으로 만든)"으로 풀이된다. 언뜻 우리들이 흔히 쓰는 '수제(手製)'라는 말과 별다른 차이가 없어 보인다.그러나 영미권에서 이 handmade는 handmade jewelry나 handmade shoes처럼 식품보다는 주로 옷이나 가구 등 물건이나 상품 등에 사용한다. 우리는 '핸드메이드'라는 말을 식품 분야에서도 사용하는 경우가 많지만, 영미권에서 식품이나 요리 분야는 일반적으로 homemade라는 단어를 쓴다.예를 들어, '수제 케이크(쿠키)'의 경우, handmade cakes(cookies)가 아니라 homemade cakes(cookies)라고 한다. 마찬가지로 handmade bread가 아니라 homemade bread라고 한다.Cambridge 영어사전에서 homemade는 "made at home and not bought from a shop(집에서 만든, 상점에서 사지 않은)"으로 풀이된다. homemade는 homemade food, homemade cakes, homemade beer 등 주로 요리나 과자 등의 식품 용어로 사용된다.또 homemade에는 "not professionally made or done; amateurish(프로페셔널하게 만든 것이 아닌, 아마추어와 같은"의 뜻도 있다. 그러므로 "This is my homemade jewelry!"라고 하면, "이것은 아마추어인 내가 만든 장신구야!"라는 뉘앙스를 지니게 된다.이 '핸드메이드'라는 말도 일본어 'ハンドメイド(핸드메이드)'에서 온 일본식 영어, 화제영어다. 이 말은 "ハンドメイド菓子(핸드메이드 과자)"나 "独創性の高い作品ほどハンドメイドと呼べる(독창성이 높은 작품일수록 핸드메이드라고 부를 수 있다)"처럼 일본에서 일상적으로 사용된다.