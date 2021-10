형형색색의 '대변 닦은 휴지'... 78세 작가의 통렬한 일갈

▲ 지나 손(Gina Sohn) < 밥 한 공기의 부피 : The volume of a bowl of rice >, 110x 80cm 사진, 밥공기 속의 털과 풍금 의자 반쪽, 2021/ 모니터 영상: 지나 손, <허공을 드로잉하다-돌>, 5’00, 안동, 2021