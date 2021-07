김은희-장항준도 나섰다... "총 내리고 손 잡읍시다"

덧붙이는 글 | 이 기사는 한반도 종전 평화 캠페인 사이트에 중복게재 됩니다.

올해는 한국전쟁이 멈춘지 68년째 되는 해입니다. 하지만 한국전쟁으로 인한 피해와 영향은 아직도 한반도 주민들을 괴롭히고 있습니다.그중에서도 이산가족 문제는 더이상 미룰 수 없는 시급한 사안입니다. 이산가족의 아픔에 공감하고 한반도 평화선언에 참여한 사람들을 소개합니다.#1한국전쟁 쉼표에서, 마침표로.#2여기, 평생을 그리움으로 산 사람들이 있습니다.하지만 서로 만날 수 있는 시간은 얼마 남지 않았습니다.#3"살아 생전에 어머니와 동생들을 만나는 게 내 마지막 소원입니다"