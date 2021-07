고무로 된 철조망... "믿음만 있다면 건널 수 있다"

큰사진보기 ▲ 오두산 전망대와 포스터 좌측 위는 오두산 통일 전망대 전경 / 아래는 전경과 한강,임진강이 합류하는 강물과 개성 송악산 풍경 / 우측은 전시회 ‘전방’(前方) 포스터 ⓒ 양경숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 이태호 작가의 기차놀이 < 이태호작가의 기차놀이 / 한지에 목판화 / 1500 x 70cm / 2021년 > ⓒ 양경숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 독일 작가 프레데릭 크라우케 "잃어버린 국경선" 영상 中에서 프레데릭 크라우케가 DMZ 남북 해안이 보이는 작은초소 3면의 창에 평화를 염원하는 작품을 그리고 있다 ⓒ 양경숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 프레데릭 크라우케 영상 LOST BORDER 중에서 크라우케는 세계 분단과 평화통일의 상징인 무너진 베를린 장벽의 한조각을 DMZ 마을 주민에게서 얻은 항아리에 담고 나무를 심어 남북 평화통일을 염원하며 다시 DMZ에 묻는다. ⓒ 양경숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 작가 프레데릭 크라우케의 Lost Border 아래 죄측 사진 / 전시회 간담회에서 자신의 작품 과정을 기획자 "하인리히 빌헬름 보만" 박사(좌측)에게 설명하는 프레드릭 크라우케 (우측) ⓒ 양경숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 차주만 작가와 나가시마 사토코 작가 차주만작가 / 믿음만 있다면 건널 수 있다 (좌측 우) 나가시마 사토코 Color Names View in Hangul (우측 위와 아래) ⓒ 양경숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 이승백 작가, 서용선 작가, 이건용 작가 (위) 이승택 작가의 무제 켄버스 위에 군용모포. 여러개의 훈장 (아래 좌) 서용선의 백령도 가는길 (아래 우) 이건용 작가의 분단과 평화 공존 ⓒ 양경숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 평통예모와 전시회 "전방" 차주만 작가 평통예모 그리고 전시회 전방 ⓒ 양경숙 관련사진보기

"평화를 갈망하는 전략적 전시, 즉 물리적으로 싸우는 전방이 아닌 대중들의 의식의 지점을 최전방으로 생각한 지점, 즉 우리가 설정한 전방은 대중 속에 있다."



"앞으로도 많은 대중들이 주목하길 바라며 해외에서도 전시장뿐만 아닌 대중들과 가장 밀접하게 접촉할 수 있는 광장을 섭외해 흥미롭게 전시할 수 있는 계기를 만들기 위해 노력하겠다."

덧붙이는 글 | 반드시 남과 북은 만나야 한다. 그럼에도 불구하고 한반도 평화는 세계에 선포되어야 한다. 더 이상 주저 해서는 안된다. 이 멋진 전시회를 만들어 주신 '평통예모' 아름다운 예술인들에게 감사를 드린다. 이들이 있기에 한반도에 평화의 희망이 있다.