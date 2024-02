▲ 'The BUCK STOPS here!' 명패 소개하는 윤석열 대통령 윤석열 대통령이 지난 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 가진 KBS '특별대담 대통령실을 가다' 녹화를 마친 뒤 박장범 KBS 앵커에게 집무실 책상에 놓인 조 바이든 미국 대통령의 선물인 'The BUCK STOPS here!(모든 책임은 내가 진다)' 명패를 소개하고 있다. 이 명패는 지난해 5월 바이든 대통령이 방한을 마치고 귀국하며 건넨 선물로 트루먼 전 미국대통령의 좌우명을 새긴 것이다. 윤 대통령은 후보 시절 석열이형네 밥집 영상에서 '집무실 책상에 두고 싶은 것'을 묻는 질문에 트루먼 대통령의 명패를 언급한 바 있다. ⓒ 대통령실