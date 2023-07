▲ 2022년 10월 15일 2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 방탄소년단(BTS)의 단독 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in Busan)이 열린 부산 아시아드주경기장 앞에서 시민과 팬들이 공연을 관람하고 있다. ⓒ 연합뉴스