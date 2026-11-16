[사진] "상괭이 삶터에 가덕도신공항 안돼"

큰사진보기 ▲ 지난 14일 부산 서면 일대에서 열린 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'에서 시민들이 빗속에서도 신공항 건설 중단과 전면 백지화를 촉구하며 집회와 거리행진을 이어가고 있다. ⓒ 정남준



지난 14일, 부산 서면 일대에 가덕도신공항 건설 중단을 요구하는 시민들의 목소리가 울려 퍼졌다. 전국 각지에서 모인 시민·환경단체 활동가들은 이날 오후 2시 서면 상상마당 인근에서 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'을 열었다. 행사 시작부터 거리행진을 마칠 때까지 비가 내렸지만, 참가자들은 우산과 우비를 쓴 채 구호를 외쳤다. 본집회에서는 각 지역 참가자들과 은혜 기후정의동맹 집행위원장 등이 발언에 나섰다.



참가자들은 신공항 건설이 가덕도의 숲과 바다, 상괭이를 비롯한 생명의 터전을 파괴하고, 환경영향평가가 끝나기도 전에 우선착공을 추진하는 것은 졸속 행정이라고 비판했다. 또한 당초 7조 5천억 원이던 총사업비가 15조 9천억 원으로 늘어난 데 이어 시공사 측이 6200억 원의 추가 공사비를 요구하고, 최대 8500억 원의 증액까지 거론되는 상황을 지적했다. 집회에서는 노래와 풍물 공연, 가덕도신공항반대예술인행동의 퍼포먼스와 임도훈의 공연이 이어졌다. 이후 참가자들은 대형 새 조형물인 '삼두매'와 깃발을 앞세워 부산시청 방향으로 빗속 거리행진을 벌였다.



한편 국토교통부는 지난 9일 가덕도신공항 부지조성공사의 실시설계에 착수했다고 밝혔다. 정부는 연내 우선시공분 계약을 체결하고 2027년 상반기 본공사에 착수해 2035년 개항한다는 계획이다. 그러나 시민·환경단체들은 지반 안전성과 환경영향평가 절차, 공사비 증액 문제 등을 제기하며 우선착공 철회와 사업의 전면 백지화를 촉구하고 있다. 이날 빗속 거리행진은 가덕도의 생명과 자연을 지키려는 시민들의 의지를 보여줬다.





큰사진보기 ▲ 지난 14일 부산 서면 일대에서 열린 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'에서 시민들이 빗속에서도 신공항 건설 중단과 전면 백지화를 촉구하며 집회와 거리행진을 이어가고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 지난 14일 부산 서면 일대에서 열린 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'에서 시민들이 빗속에서도 신공항 건설 중단과 전면 백지화를 촉구하며 집회와 거리행진을 이어가고 있다. ⓒ 정남준





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큰사진보기 ▲ 지난 14일 부산 서면 일대에서 열린 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'에서 시민들이 빗속에서도 신공항 건설 중단과 전면 백지화를 촉구하며 집회와 거리행진을 이어가고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 지난 14일 부산 서면 일대에서 열린 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'에서 시민들이 빗속에서도 신공항 건설 중단과 전면 백지화를 촉구하며 집회와 거리행진을 이어가고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 지난 14일 부산 서면 일대에서 열린 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'에서 시민들이 빗속에서도 신공항 건설 중단과 전면 백지화를 촉구하며 집회와 거리행진을 이어가고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 지난 14일 부산 서면 일대에서 열린 '가덕도신공항 우선착공 저지·백지화 촉구 부산집중행동'에서 시민들이 빗속에서도 신공항 건설 중단과 전면 백지화를 촉구하며 집회와 거리행진을 이어가고 있다. ⓒ 정남준



