"그걸 왜 사!" 하더니 방긋... 남대문 스카프리오 반전 순간

서울 중구 남대문시장에서 스카프 6장을 1만 원에 판매하며 '스카프 아저씨' '스카프리오(스카프+디카프리오)'라는 별명으로 유명해진 '한양사' 사장님을 만났습니다. 6일 찾은 한양사 앞은 긴 줄을 선 손님들로 가득했습니다. 다만 이전보다 질서 있게 구매하는 모습이었는데요. 그래서일까요? 사장님의 얼굴이 한결 편안해 보였습니다. 자세한 내용은 영상으로 확인해 보시지요. 취재 박수림, 촬영 권우성 기자 #남대문시장 #스카프 #스카프리오 #스카프아저씨 #한양사 ⓒ 박수림·권우성



요새 서울 중구 남대문시장 스카프 가게 '한양사' 앞 인파는 말 그대로 인산인해다. 스카프를 구매하려는 인파와 시장 내부를 통행하는 인파가 겹치며 정체가 빚어지기 일쑤다. 지난 6일 <오마이뉴스>가 확인한 현장에선 형광색 조끼를 입은 남성들이 호루라기를 불기 시작했다. 이들은 스카프를 구매하려는 사람들에겐 "안내선을 따라 줄을 서라"라고, 시장 내부를 통행하는 사람들에겐 "이동하실게요!"라고 연신 외쳤다.



형광색 조끼를 입은 이 남성들의 정체는 '스카프 아저씨', '스카프리오(스카프+디카프리오)'로 불리는 사장 A씨가 6일부터 자체적으로 채용한 질서유지 요원이다. 인근에선 중구청 관계자 및 경찰들의 인파 관리 지원도 이어졌다. 이들 덕분에 걷기조차 힘들었던 한양사 앞 골목은 질서 있는 모습으로 바뀌었다.



그래서였을까? 이날 <오마이뉴스> 카메라에는 사장 A씨가 손님들과 여러 차례 셀카를 찍고 웃으며 대화하는 모습이 담겼다. 스카프를 구매하고 나서려는 기자에게 "왜 쓸데없는 걸 샀느냐"라며 구매를 만류하는 등 그 특유의 입담은 그대로였다. 자세한 현장 영상은 상단 오마이TV 영상에서 계속.





큰사진보기 ▲ 인산인해 팬미팅? 웃음 터진 남대문 '스카프리오' 6일 오후 서울 중구 남대문시장에서 6장에 1만원 스카프를 판매하는 일명 ‘스카프 아저씨’ 또는 ‘스카프리오’. 특유의 입담으로 화제가 되면서 전국에서 ‘스카프 아저씨’를 보기위해 이곳을 방문하면서 대기자 정리와 혼잡 방지를 위해 경호직원들이 배치되고 통제선이 설치되었다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ▲ 6일 오후 서울 중구 남대문시장에서 6장에 1만원 스카프를 판매하는 일명 ‘스카프 아저씨’가 손님의 요청으로 사진 촬영을 하고 있다. 특유의 입담으로 화제가 되면서 전국에서 ‘스카프 아저씨’를 보기위해 이곳을 방문하면서 대기자 정리와 혼잡 방지를 위해 경호직원들이 배치되고 통제선이 설치되기도 했으며, 수시로 경찰이 현장을 주시하기도 했다. ⓒ 권우성



