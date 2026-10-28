"여기가 안방이었나..." 구룡마을 잿더미 헤집는 네 식구

큰사진보기 ▲ 구룡마을 화재 현장 소방관들이 28일 서울 강남구 구룡마을에서 하루 전 발생한 화재의 잔불을 정리하고 있다. ⓒ 이정민



[기사 수정 : 28일 오후 7시 21분]



"여기가 안방이었나?"



28일 낮 12시 30분께 화마가 휩쓸고 간 서울 강남구 개포동 구룡마을. 잿더미 위에 오른 일가족 네 명이 바닥에 쓰러진 구조물을 맨손으로 치워내며 소지품을 찾고 있었다. 무너진 판잣집 사이로는 LPG 가스통이 굴러다녔고, 쌓아뒀던 연탄은 흩어져 있었다.



이날 오전 4시 39분 완진 소식이 전해졌지만 소방대원들은 연신 잔불을 정리했다. 바람이 불 때마다 잿가루와 연기가 자욱하게 일었다. 진화에 사용한 물은 바닥에 고여 골목은 진흙밭이 됐고, 소방대원들이 입은 바지 밑단은 흙과 재가 묻어 금세 거뭇거뭇해졌다.



휴대전화 두고 뛰고, 이웃 깨우고... 자력 대피한 주민들





큰사진보기 ▲ 27일 서울 강남구 구룡마을에 화재가 발생해 불길과 연기가 치솟고 있다. 2026.10.27 [독자제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스=독자제공



하루 전인 지난 27일 오후 3시 51분께 구룡마을 2지구에선 큰불이 났다. 강남소방서에 따르면 이번 화재로 30대 여성 1명이 경상을 입었고, 가건물 약 99세대, 면적 약 2만 8000㎡에 이르는 피해가 발생했다. 강남구청은 현재까지 이재민을 91가구 127명으로 집계했다. 화재 원인을 밝힐 2차 합동감식은 오는 30일 오전 10시 실시된다.



이날 <오마이뉴스>와 만난 주민들은 "서로를 챙기며 몸을 피했다"고 전했다. 마을 입구에 있던 A씨(70대·남성)는 "까만 연기가 싹 올라오더니 빨간 불꽃이 보이기 시작했다"며 "정신없어서 휴대 전화도 (집에) 그냥 놓고 뛰어나가 신고를 못 했다"고 당시를 떠올렸다.



30년 넘게 이 마을에 살고 있다고 밝힌 노순표씨도 "(화재 당시) 주민 중 몇몇은 주무시는 분들이 계셔서 내가 깨워서 나오기도 했다"고 전했다. 이영만 구룡마을통합자치회 회장은 "소방관들이나 경찰관들은 마을 골목이 복잡해서 주민들이 있는 집을 곧바로 찾기가 어렵다"며 "주민 중 환자 등은 저희가 대피하라고 안내하기도 했다"라고 말했다. 소방 집계에 따르면 화재 당일 주민 39명이 자력 대피했다.





큰사진보기 ▲ 구룡마을 화재 현장 28일 서울 강남구 구룡마을에서 하루 전 발생한 화재로 삶의 터전을 잃은 주민이 화재 현장을 살펴보고 있다. ⓒ 이정민



지난 밤의 긴급한 상황은 주민들의 옷차림에서도 알 수 있었다. 앞서 만난 A씨는 신고 있던 파란 고무신을 가리키며 "심지어 이것도 불에 그을렸다"라고 설명했다. 병원에 갔다가 불 소식을 들었다는 3지구 주민 B씨(여성)도 입고 있던 얇은 패딩을 가리키며 "지금 입고 있는 옷이 내가 가진 전부"라고 말했다.



주민들은 뜬눈으로 밤을 지새웠다고도 했다. 역시 3지구에 거주하던 A씨는 "39년을 살았던 집이 다 불에 탔을 것"이라면서도 "경찰 통제로 집터조차 보지 못했다. 아까도 들여보내 달라고 경찰에 말했는데 나보고 (지금 들어가면 위험하니) '좀 참으라'고 하더라"라고 전했다. '전날 어디로 몸을 피해 주무셨느냐'는 물음에 B씨는 "잠이 오겠습니까?"라고 되물었다.



학교 강당으로 대피한 주민들... 일각에서는 '고의 방화' 소문도



인근 중학교 강당에 마련된 이재민 대피소엔 노란 텐트 28동이 들어섰다. 이곳에서 만난 강남구청 관계자는 "근처 중학교 두 곳과 호텔 등에 주민들을 분산 수용하고 있다"며 "입·퇴소가 계속되고 있어 숫자는 변동적"이라고 설명했다. 강당 벽면엔 생수와 컵라면, 핫팩, 응급 구호 세트가 쌓여 있었다.



한쪽에선 행정안전부와 대한적십자사가 전날 오후 8시부터 주민 대상 심리 응급처치를 하고 있었다. 적십자 관계자는 "두근거림이나 근육통을 호소하거나 눈물 흘리는 주민이 있었다"며 "대부분은 집에 못 가는 스트레스와 복구 기간 걱정을 하더라"라고 전했다. 이강일 구룡마을 토지주민협의회 회장은 대피소로 이동한 주민들이 "너무 춥다고 한다"고 설명했다.





큰사진보기 ▲ 인근 학교에 마련된 구룡마을 이재민 임시 대피소 서울시 강남구 구룡마을에 화재가 발생한 다음 날인 28일 인근 학교 강당에 이재민을 위한 임시대피소가 마련되어 있다. ⓒ 연합뉴스



전날 소방 당국이 대응 2단계를 유지하고 헬기 6대 등을 투입했지만 13시간 가까이 불길을 못 잡은 데는 지형적·구조적 이유가 있었다. 소방당국의 설명을 종합하면 ▲구룡마을에 가건물이 모여 있고 바람이 강해 불길 확산 속도가 빨랐고 ▲소방차 진입로가 협소했으며 ▲구룡마을에 소화전이 여러 개 있었지만 한번에 방수 가능한 소방용수의 양이 일정해 여러 갈래로 사용시 압력이 약해져 결과적으로 소방용수가 부족해 완진까지 오랜 시간이 걸렸다.



주민들은 보다 근본적인 대책이 필요하다고 말한다. 화재 현장 인근에서 만난 주민 C씨(남성)는 "지난 1월에도 큰불이 났는데 임시 이주 주택으로 가라는 것 외에는 실질적으로 해주는 게 없었다"고 지적했다. 하지만 당장 주민들 사이에서도 '대책'에 대한 의견이 갈린다. 몇몇은 서울시와 서울주택도시개발공사(SH) 등 공공이 주도하는 개발을, 또 몇몇은 '임대 후 분양 전환' 등을 요구하고 있다.



이런 가운데 마을에선 '누군가 주민들을 내보내려 일부러 불을 냈다'는 소문까지 돌고 있다. 소방당국은 방화 가능성에 대해 '확인된 바가 없다'고 설명했지만, 한 노년 여성은 취재진과 소방관을 향해 분노한 목소리로 "사람 사는 집을 이렇게 불태워놓고!"라고 외쳤다. 앞서 만난 노순표씨는 "주민들은 지금도 왜 화재가 난 건지 의심하고 있다"고 말했다.



합동감식 현장 주변에서 만난 신아무개(84·남성)씨는 마을 한쪽을 멍하니 바라만 보고 있었다. 그는 "집이 타버려서 지금 갈 곳이 없어졌다"라며 "앞으로 어떻게 되는 건가 싶어서 소방이랑 경찰을 보며 서 있을 뿐"이라고 했다.



한편 이재명 대통령은 전날 화재 상황을 보고 받고 "화재 진압에 가용한 자원을 총동원해 거주 중인 주민의 인명 구조와 안전 확보에 만전을 기하라"고 지시했다. 오세훈 서울시장도 전날 오후 서울시청 상황실에서 긴급회의를 소집해 화재 상황을 파악하고, 현장을 찾아 신속한 진화를 지시했다.



