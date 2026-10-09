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[사진] 사방이 '꽃 천지'... 합천 신소양체육공원의 가을 풍경

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26.10.09 17:29최종 업데이트 26.10.09 17:29

[사진] 사방이 '꽃 천지'... 합천 신소양체육공원의 가을 풍경

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황화코스모스와 핑크뮬리의 대비가 그림같다. ⓒ 김숙귀

합천 신소양체육공원에 핀 핑크뮬리 ⓒ 김숙귀

가을바람에 출렁이는 분홍빛 물결 ⓒ 김숙귀

며칠 전 함안 악양생태공원에서 핑크뮬리를 보고온 뒤 또다른 핑크뮬리 명소인 경남 합천 신소양체육공원의 풍경이 궁금해졌다. 그래서 지난 8일, 합천으로 향했다. 합천군 합천읍에 있는 신소양체육공원은 가을에 핑크뮬리, 황화코스모스, 구절초 등 다양한 꽃이 피어나 많은 사람이 찾는 곳이다.

만개한 구절초 ⓒ 김숙귀

드물게 피어난 분홍 구절초. ⓒ 김숙귀

한쪽에는 백일홍도 활짝 피어있다. ⓒ 김숙귀


도착해서 보니 공원은 그야말로 사방이 '꽃 천지'였다. 조금 걸으니 황화코스모스가 가득 피어있었고 그 너머에는 작은 동산을 중심으로 핑크뮬리가 끝없이 펼쳐져 있었다. 한쪽에는 하얀 구절초가, 그리고 백일홍, 팜파스 그라스도 있었다. 그저 아름답다는 말로는 부족한 풍경이다. 공원을 한 바퀴 돌아보면서 제대로 안복을 누렸다.

청량한 가을을 온몸으로 마음으로 느낀 시간이었다.

구절초와 팜파스 그라스. 그리고 백일홍. 공원은 눈닿는 곳마다 꽃이었다. ⓒ 김숙귀

황화코스모스도 가득 피어있었다. ⓒ 김숙귀

가을의 전령사 코스모스도 빠지지 않는다. ⓒ 김숙귀

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#신소양체육공원#핑크뮬리#코스모스
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김숙귀 (dafodil113) 내방

여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

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