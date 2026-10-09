꽃구경만 하기엔 아깝다... 가을 논산 당일치기 여행

큰사진보기 ▲ 9일 새벽 충남 논산시 탑정호 수문 아래 강변에 코스모스가 곱게 피어 있다. 꽃밭 너머 물길을 따라 희미하게 피어오른 물안개가 가을 새벽의 정취를 더하고 있다. ⓒ 서준석



9일 이른 아침 충남 논산시 부적면 탑정호 수문 아래. 밤새 차가워진 공기가 강물 위를 감싸고, 물가에는 엷은 안개가 피어올랐다. 수문 아래로 흘러가는 물소리가 새벽의 고요함을 깨웠다. 강변에는 분홍색과 흰색 코스모스가 가을바람에 흔들리고 있었다.



꽃밭 주변에서는 아침 운동에 나선 시민들의 모습도 눈에 띄었다. 강변을 따라 걷는 사람들 곁으로 코스모스가 물결쳤다. 물안개는 짙지 않았지만 강물 위로 엷게 번지는 안개와 꽃밭이 어우러져 이른 아침의 운치를 더했다.



물안개 피어오른 강변, 코스모스 꽃물결





큰사진보기 ▲ 9일 이른 아침 충남 논산시 탑정호 수문 아래 코스모스 꽃밭 사이로 한 시민이 발걸음을 옮기며 아침 운동을 하고 있다. 분홍빛 꽃들이 길 양옆으로 펼쳐져 평범한 아침 운동길을 가을꽃 산책길로 바꿔 놓았다. ⓒ 서준석



이곳은 탑정호 수문 아래 둔치에 조성된 1만여 평의 코스모스 정원이다. 논산시의 지원을 받아 새마을운동 논산시지회 회원들이 직접 씨앗을 뿌리고 물과 비료를 주며 정성껏 가꿨다. 봄이면 노란 유채꽃이 피던 자리가 가을에는 분홍색과 흰색 코스모스로 물들어 시민과 관광객의 발길을 끌고 있다.



꽃밭 바로 옆으로 강물이 흐르는 것도 이곳만의 매력이다. 탑정호에서 흘러나온 물은 논산과 강경을 지나 금강에 합류한 뒤 서해로 향한다. 꽃길을 걷다 보면 물 흐르는 소리가 들리고, 기온과 습도가 맞는 이른 아침에는 강물 위로 피어오르는 물안개도 만날 수 있다.





큰사진보기 ▲ 9일 이른 아침 충남 논산시 탑정호 수문 아래 꽃밭에 핀 코스모스에 밤새 내려앉은 이슬방울이 송골송골 맺혀 있다. 가녀린 꽃잎에 매달린 이슬방울이 아침 햇살을 받아 영롱하게 빛나고 있다. ⓒ 서준석



넓게 펼쳐진 꽃밭은 가족이나 연인, 친구와 함께 가을 추억을 남기기에도 좋다. 꽃 사이를 천천히 걷거나 강물을 배경으로 사진을 찍으며 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 조금 떨어진 곳에서 강물과 꽃밭을 함께 담으면 탑정호의 가을 풍경이 한눈에 들어온다. 코스모스는 이달 중순까지 절정을 이어갈 것으로 예상된다.





큰사진보기 ▲ 9일 해 뜨기 직전 충남 논산시 탑정호에 물안개가 피어오르며 출렁다리와 어우러져 몽환적인 풍경을 연출하고 있다. 가을철 이른 아침이면 호수 위로 물안개가 피어오르는 날이 있어 인근 숙박시설에서 하룻밤을 보낸 여행객들에게도 색다른 볼거리를 선사한다. ⓒ 서준석



꽃구경을 마쳤다면 가까운 탑정호 출렁다리로 발길을 옮겨볼 만하다. 호수 위를 가로지르는 출렁다리에서는 탁 트인 수면과 주변 산자락을 감상할 수 있다. 호숫가 산책로를 따라 걸으며 선선한 가을바람을 맞는 것도 좋다. 코스모스 단지와 출렁다리 모두 입장료와 주차료가 없어 부담 없이 둘러볼 수 있다.



천년의 미륵불부터 옛 선비의 배움터까지





큰사진보기 ▲ 지난 9월 필름카메라로 촬영한 충남 논산 관촉사 미륵전 내부. 법당 안에는 별도의 불상이 없으며, 신도들은 유리창 너머로 보이는 국보 석조미륵보살입상을 바라보며 기도한다. 법당 밖에 우뚝 선 미륵불을 마주하고 예불을 올리는 독특한 공간이다. ⓒ 서준석



탑정호에서 가을 풍경을 즐겼다면 논산의 역사와 문화를 만나는 여행으로 이어가도 좋다. 다음 목적지는 관촉사다. 이곳에는 고려시대에 조성된 국보 '논산 관촉사 석조미륵보살입상'이 있다. 높이 약 18m에 이르는 거대한 불상으로, '은진미륵'이라는 이름으로 더 친숙하다. 천 년 가까운 세월을 지켜온 불상의 웅장한 모습은 보는 이의 눈길을 사로잡는다. 사찰 경내를 천천히 거닐며 고즈넉한 분위기를 즐기기에도 좋다.





큰사진보기 ▲ 충남 논산에서 대전으로 이어지는 국도 1호선변 연산면 돈암서원 뒤편에 코스모스가 활짝 피어 있다. 꽃밭 너머로 조선시대 선비들이 학문을 배우고 토론하던 강학 공간인 응도당이 모습을 드러낸다. 가을꽃 사이로 옛 선비들의 배움터를 바라볼 수 있는 풍경이다. ⓒ 서준석



관촉사에서 발길을 옮기면 유네스코 세계유산인 돈암서원이 기다린다. 조선시대 예학의 중심지였던 이곳에도 코스모스가 한창이다. 서원 앞과 응도당 뒤편 산자락에 꽃밭이 펼쳐져 고풍스러운 한옥과 어우러진다. 홍살문과 산앙루를 배경으로 피어난 코스모스는 강변에 조성된 탑정호 꽃밭과는 또 다른 멋을 보여준다. 옛 선비들의 발자취를 따라 서원을 둘러보며 가을꽃을 감상하는 재미도 쏠쏠하다.



무엇보다 반가운 것은 여행 경비 부담이 적다는 점이다. 탑정호 출렁다리와 코스모스 단지는 물론 관촉사와 돈암서원까지 네 곳 모두 입장료와 주차료가 무료다. 가족과 함께 여러 명소를 둘러보더라도 관람료나 주차비를 걱정할 필요가 없다.



대추축제까지 즐기는 알찬 가을 하루 여행





큰사진보기 ▲ 지난해 10월 충남 논산 연산대추축제 판매장에서 한 상인이 대추를 진열하고 있다. 뒤편에서는 관광객들이 대추를 맛보며 구입할 상품을 고르고 있다. ⓒ 서준석



여행의 마지막은 연산에서 열리는 대추축제로 이어가면 좋겠다. 9일부터 11일까지 사흘간 열리는 연산대추축제에서는 가을철 대표 먹거리인 대추를 맛보고 지역 축제의 흥겨운 분위기를 즐길 수 있다.



예부터 '대추를 보고도 먹지 않으면 늙는다'는 말이 있을 만큼 대추는 몸에 좋은 열매로 여겨졌다. 달콤한 맛에 비타민과 무기질 등 영양 성분도 들어 있어 가을철 간식으로 사랑받는다. 제철 대추를 맛보는 재미는 연산 여행에서 빼놓을 수 없는 즐거움이다.





큰사진보기 ▲ 충남 논산 연산역에 남아 있는 옛 증기기관차 급수탑. 호남선을 달리던 증기기관차에 물을 공급하던 시설로, 국가등록문화유산으로 지정돼 있다. 급수탑 뒤편으로 연산대추축제장에 설치된 천막들이 보여 옛 철도시설과 축제장이 한눈에 들어온다. ⓒ 서준석