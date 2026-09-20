지금 아니면 놓칩니다, 가을이 가장 예쁜 정원

마당에서는 코스모스가 활짝 웃고, 이른 아침 상쾌한 바람에 새들도 신이 났다. 얼마나 좋은지 산까치가 뽀뽀를 한다. 잔디밭에서 풀씨를 먹던 녀석들이 갑자기 서로 마주 보더니 생긋, 부리를 대고 짧게 뽀뽀를 한다. 아주 새침하게. 그리고 아무 일도 없었다는 듯 다시 먹이를 찾는다.



분명 처음 목격한 선물인데 왜 내 얼굴이 화끈거리지? 자녀는 부모를 닮는다고 하는데, 새들은 내 집에서 먹이를 먹어도 나를 닮지는 않는구나.



'툭! 떼구르르르'



탁구공 크기의 갈색 열매가 하늘에서 떨어져 굴러간다. 나도 모르게 입가에 커다란 미소가 번진다. 알밤인가 했는데 마로니에 열매다. 푸른 가을 하늘에 이끌려 찾아온 나를 아가페 정원의 마로니에 열매가 먼저 반긴다. 가을이 굴러가는 소리와 함께.





큰사진보기 ▲ 아가페정원 ⓒ 이지현



50년의 시간이 만든 정원



전북 익산에는 민간정원으로 등록된 아가페 정원이 있다. 1970년 고 서정수 신부님이 노인복지 시설인 아가페 정양원을 설립하며 시설 내 어르신들의 건강하고 행복한 노후를 위해 수목 정원을 조성하였다. 50년의 세월 동안 정원은 수목원처럼 잘 가꾸어졌고, 2021년 3월 민간정원으로 등록된 뒤 시민들에게 무료로 개방되어 쉼과 회복, 사색의 공간이 되었다.





큰사진보기 ▲ 아가페 정원의 메타세쿼이아 산책로 ⓒ 이지현



정원에는 메타세쿼이아와 향나무, 소나무, 공작단풍 등 17종, 1416주의 수목이 자라고 있다. 계절마다 정원의 표정도 달라진다.



봄에는 빨간 튤립과 노란 수선화가 어우러져 한껏 자태를 뽐내고, 목련과 꽃양귀비, 철쭉, 영산홍이 꽃의 향연을 펼친다. 광복절 무렵이면 멕시코가 원산지인 서양 억새 팜파스그라스가 깃털처럼 풍성하고 웅장한 모습으로 반긴다. 지난 15일 만난 아가페 정원은 가을옷을 입어 더욱 아름답다.





큰사진보기 ▲ 아가페정원 코스모스 ⓒ 이지현



코스모스, 상사화, 맨드라미, 봉숭아, 맥문동부터 꽃봉오리가 옥으로 만든 비녀를 닮았다는 옥잠화까지, 발길이 머무는 곳마다 가을 향기가 가득하다.



어린 시절 손톱에 물들이던 빨간 봉숭아 꽃은 분홍색과 보라색, 겹꽃까지 색과 모양이 다양하다. 한 그루에서 빨간빛과 보라색 꽃이 함께 피어난 모습도 보는 즐거움을 더한다. 진한 봉숭아 꽃향기에 취해 꽃봉오리에 손가락을 대고 만져보고 싶은 충동을 절제하느라 애썼다.



향나무 아래 보랏빛 맥문동과 노란 상사화는 절정을 이루고 있고, 꽃무릇은 수줍게 꽃대를 밀어내고 있다.





큰사진보기 ▲ 아가페정원 맥문동 ⓒ 이지현



꽝꽝나무 산책길의 꽝꽝나무는 비단결처럼 가지런하고, 가는 잎을 활짝 펼친 공작단풍은 이름 그대로 공작이 날개를 편 듯하다. 드리운 그늘은 낮잠을 자고 싶을 만큼 포근하다. 늦가을 옷으로 갈아입으면 또 얼마나 환상적일까.





큰사진보기 ▲ 아가페정원 꽝꽝나무 ⓒ 이지현





큰사진보기 ▲ 아가페정원 밤나무 ⓒ 이지현



산책로 맨드라미는 잘 익은 자두를 뿌려놓은 것 같고, 코스모스 무리 가운데 홀로 피어난 무궁화 꽃은 초록 들판 위에 찍힌 작은 한반도처럼 보인다. 아름드리 밤나무에는 밤송이가 가득하다. 곧 입을 벌리고 가을의 결실을 내놓을 모양이다.





큰사진보기 ▲ 아가페정원 맨드라미 ⓒ 이지현



"오늘도 수고 많았다"는 나무의 위로



메타세쿼이아 산책길은 아가페 정원에서 가장 아름다운 산책로이다. 하늘을 향해 곧게 자라 보는 이들의 마음을 시원하게 한다.



아가페 정원의 울타리를 이루고 있는 메타세쿼이아는 줄기 일부가 아래로 부드럽게 휘어 마치 정원을 감싸 안은 듯하다. 바람이 불면 잎을 살랑살랑 흔들며 나를 반겨준다. 꼭 "오늘도 수고 많았다"고 다독여주는 것 같다. 아가페 정원을 만드신 신부님의 뜻을 알고 있는 게 아닐까?





큰사진보기 ▲ 아가페정원 은행나무 ⓒ 이지현



늦가을 메타세쿼이아가 붉게 물들면 단풍 터널과 국화가 어우러져 한 폭의 그림이 되고, 흰 눈이 쌓이면 숲속 한 평 도서관과 어우려져 이국적인 분위기를 느낄 수 있다고 한다. 정원 산책을 마친 후 평생 없던 욕심이 생겼다. 좋은 카메라를 갖고 싶다. 예쁜 정원을 찍어서 많은 사람에게 보여주고 싶다.



가족, 친구, 연인 누구와 함께해도 좋은 정원이다. 휠체어를 밀어주는 딸의 도움으로 정원의 꽃을 감상하는 백발의 노모도 보이고, 소중한 추억을 담는 아빠와 딸의 뒷모습도 눈에 들어온다. 굵은 백일홍 줄기를 배경으로 포즈를 취하는 노부부의 환한 얼굴도 참 좋다. 정원은 꽃만 보여주는 곳이 아니었다. 꽃을 바라보는 사람들의 모습까지 한 장의 풍경으로 만들어주고 있었다.





큰사진보기 ▲ 아가페 정원의 가을 ⓒ 이지현