[사진] 사람이 떠난 빈집에 사진을 걸었습니다

큰사진보기 ▲ 비주류사진관 골목사진전 ‘나의 사회다큐멘터리사진의 습작’ 출품작, 김지원의 〈골목의 시간〉. 봉산마을 빈집 외벽에 전시된다. ⓒ 비주류사진관



부산 영도 봉래산 아래 봉산마을. 가파른 계단과 사람이 겨우 비켜 설 만큼 좁은 골목, 오래된 집들이 부산항을 바라보며 층층이 기대어 있는 동네다. 한때 조선업 노동자들의 삶의 터전이었던 이곳은 조선업의 대규모 구조조정과 함께 사람들이 떠나면서 빈집이 늘어났다.



2018년부터 도시재생사업이 시작돼 빈집을 게스트하우스와 마을 쉼터, 창업·공동체 공간으로 되살리는 작업도 이어졌다. 최근에는 빈집 활용 도시재생의 사례로 다시 주목받고 있다. 그런 봉산마을의 오래된 골목에 2023년 6월 1일부터 조금 다른 방식으로 빈집을 사용하는 사람들이 있다.



전국사회다큐사진집단 '비주류사진관' 사람들이다. 이들은 사람이 떠난 집의 외벽에 사진을 건다. 문을 닫은 빈집은 전시장이 되고, 비탈진 골목은 전시실의 복도가 된다. 입장료도, 정해진 관람시간도 없다. 장을 보러 가던 주민도, 골목을 걷던 여행자도 사진 앞에서는 잠시 관객이 된다. 사진을 보기 위해 골목을 찾아가는 것이 아니라 골목을 걷다가 사진과 마주치는 전시다.





큰사진보기 ▲ 비주류사진관 골목사진전 ‘나의 사회다큐멘터리사진의 습작’ 출품작, 김지원의 〈골목의 시간〉. 봉산마을 빈집 외벽에 전시된다. ⓒ 비주류사진관



오는 19일, 이 골목에 새로운 사진들이 또 걸린다. 이번 추가 전시의 주제는 '나의 사회다큐멘터리사진의 습작'이다. 거창한 사회문제를 설명하기보다 각자의 자리에서 자신이 바라본 삶을 사진으로 기록해보자는 뜻이다.



김지원은 '골목의 시간' 7컷을 내놓는다. "도시는 새로워지지만 그 자리에 살았던 사람들의 시간까지 새것이 되지는 않는다." 그의 사진은 재개발로 사라져가는 골목과 그곳에 남겨진 생활의 흔적을 바라본다.



류호규의 '함께하는 사람들' 6컷은 시선을 일터로 옮긴다. 매일 같은 시간 출근해 기계 앞에 앉고, 말없이 주어진 일을 반복하는 노동자들이다. 가족보다 더 긴 시간을 같은 공간에서 보내기도 하는 사람들의 평범한 하루를 기록한다.



필자의 '사라지는 마을, 남겨진 안부' 10컷은 서울 강남구 개포동 구룡마을을 향한다. 고층 아파트를 등지고 살아가는 주민들과 낡은 주거지의 풍경을 통해 개발과 성장의 이면을 바라본다. 사진노트에 적힌 "개발과 성장은 모두에게 같은 삶을 약속하지 않는다"는 문장처럼, 카메라는 도시가 앞으로 나아가는 동안 그 뒤편에서 무엇이 사라지고 있는지를 묻는다.



세 사람의 사진은 장소도, 대상도 다르지만 결국 한곳을 향한다. 화려한 도시의 전면이 아니라, 그 이면에 가려져 좀처럼 드러나지 않는 사람들의 삶이다.





큰사진보기 ▲ 비주류사진관 골목사진전 ‘나의 사회다큐멘터리사진의 습작’ 출품작, 류호규의 〈함께하는 사람들〉. 봉산마을 빈집 외벽에 전시된다. ⓒ 비주류사진관



사회다큐멘터리 사진은 거대한 사건만을 기록하는 사진이 아니다. 우리가 무심코 지나친 골목 하나, 매일 같은 일을 반복하는 노동자의 등, 개발의 경계에서 자신의 집을 지키는 사람도 한 시대를 설명하는 기록이 된다. 그런 점에서 비주류사진관의 골목사진전은 사진의 내용뿐 아니라 사진을 보여주는 방식 자체가 하나의 사회적 행위다.



긴 변 50cm 크기의 포맥스 액자로 제작된 사진들은 미술관의 반듯한 흰 벽이 아니라 봉산마을 빈집의 낡은 외벽에 붙는다. 봉산마을은 실제로 빈집을 철거하기보다 고쳐 숙박·문화·공동체 공간 등으로 활용하면서 도시재생을 이어온 곳이다.



비주류사진관은 여기에 또 하나의 쓰임을 보탠다. 빈집의 벽을 기억을 걸어두는 장소로 만드는 것이다. 예술을 골목으로 데리고 나오는 일이면서 동시에 골목과 그곳의 사람들을 예술의 안쪽으로 데리고 들어오는 일이다.



그래서 이 전시에서 골목은 작품을 걸기 위한 배경에 머물지 않는다. 오래된 벽의 균열과 계단, 빈집, 그 앞을 오가는 주민까지 사진과 함께 전시의 일부가 된다. 사진집단이 추구하는 예술성과 사회성이 바로 그 지점에서 만난다.





큰사진보기 ▲ 비주류사진관 골목사진전 ‘나의 사회다큐멘터리사진의 습작’ 출품작, 류호규의 〈함께하는 사람들〉. 봉산마을 빈집 외벽에 전시된다. ⓒ 비주류사진관



이번 설치에서 가장 큰 사진은 한 사람의 얼굴이다. 비주류사진관 아지트 맞은편 빈집 외벽에는 최근 세상을 떠난 '자갈치 노동자의 밥집, 고봉밥 할매'의 초상이 가로 4m, 세로 2.5m의 대형 걸개사진으로 걸린다. 웃고 있는 할매의 얼굴 뒤로 그가 살아온 공간의 흔적이 희미하게 남아 있다.



한때 자갈치 포구 노동자들에게 밥을 내어주고 이야기를 나누었던 한 사람의 얼굴이 이제 사람이 떠난 빈집의 벽을 가득 채운다. 어쩌면 이것이 골목에서 사진을 전시하는 이유를 가장 잘 보여주는 장면일지도 모른다.



도시재생은 빈집을 고치고 새로운 쓰임을 만드는 일이지만, 사진은 그 변화 속에서 먼저 그곳을 살아낸 사람을 기억하게 한다. 2023년 여름 시작된 골목사진전이 세 해를 넘겨 계속 사진을 거는 이유도 여기에 있다. 거대한 도시의 변화 앞에서 사진 한 장이 무언가를 멈춰 세울 수는 없을 것이다.



그러나 사라지는 것을 바라보고, 이름 없는 삶을 기록하고, 떠난 사람의 얼굴을 다시 골목에 돌려놓을 수는 있다. 사진은 그렇게 골목에 안부를 묻는다.



"당신이 이곳에 살았음을, 우리는 아직 기억하고 있습니다."





큰사진보기 ▲ 비주류사진관 골목사진전 ‘나의 사회다큐멘터리사진의 습작’ 출품작, 정남준의 〈사라지는 마을, 남겨진 안부〉. 봉산마을 빈집 외벽에 전시된다. ⓒ 비주류사진관



