"명진스님 안타깝게 가셔서 속상하다, 저흰 받기만 했는데..."

큰사진보기 ▲ 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전 앞에서 엄수된 가운데 세월호참사 유가족 정부자씨가 조사를 하고 있다. ⓒ 권우성



"우리는 명진스님께 너무 많은 사랑을 받기만 했습니다. 그 사랑을 돌려드릴 시간조차 없다니... (중략) 스님은 가셨지만, 스님을 기억하고 행동하는 사람이 되겠습니다."



25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전 앞마당. 세월호 참사 유가족 정부자(고 2-6 신호성 학생 어머니)씨가 봉은사 전 주지 명진스님의 영결식에 참석해 추도사를 전하자 참석자들 사이에선 곧장 울음이 터져 나왔다.



정씨는 "명진스님께서 '견뎌야 진상규명을 하고 안전사회를 만들 수 있다'고 말씀하셨다. 그러면서 '내가 대신 나쁜 놈들한테 욕해주마'라고도 하셨다. 너무 안타깝게 가셔서 속상하다. 저희는 받기만 했는데..."라며 결국 눈물을 보였다.



명진스님의 영결식은 이날 오전 10시께 종교시민사회장으로 엄수됐다. 세수 76세, 법랍 52년인 명진스님은 지난 22일 오전 제주 서귀포시 하예포구 인근 바다에서 아침 수영을 하던 중 일어난 사고로 열반에 들었다.





큰사진보기 ▲ 추미애 경기도지사가 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전 앞에서 열린 명진 스님 종교시민사회장에 참석하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ▲ 고 노무현 전 대통령 아들 노건호씨가 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전 앞에서 열린 명진 스님 종교시민사회장에 참석하고 있다. ⓒ 권우성



영결식 현장엔 제38대 대한불교조계종 총무원장 선거에 출마한 진우스님과 경우스님을 비롯해 전국의 스님과 개신교, 천주교 등 이웃 종교인들이 모였다. 체감 온도 31℃의 무더위에도 시민사회계, 문화예술계, 정계 인사 등 약 1500명이 자리를 지켰다.



함세웅 천주교정의구현사제단 고문 등 종교계 인사와 세월호 참사 유가족, 백기완재단, 촛불행동, 전국민주노동조합총연맹 등 시민사회계 소속 인사들 그리고 유홍준 국립중앙박물관장, 염무웅 전 국립한국문학관장 등 문화예술계 인사 등이었다.



정계에선 홍익표 청와대 정무수석, 추미애 경기도지사, 전재수 부산광역시장, 송영길·김현 더불어민주당 의원, 주호영 국민의힘 의원, 김종훈 진보당 대표, 권영국 정의당 대표, 권영길 전 민주노동당 대표, 곽노현 전 서울시교육감, 고 노무현 전 대통령의 아들 노건호씨 등이 참석했다. 양당(민주당·국민의힘) 대표와 서울특별시장 명의 화환도 주변을 지켰다.



"당신의 육신은 재 돼도... 크나큰 정신이 남을 것"





큰사진보기 ▲ 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전 앞에서 엄수되고 있다. ⓒ 권우성



오전 10시, 엄숙한 분위기 속에서 맑고 묵직한 종소리가 다섯 번 울려 퍼졌다(명종 5타). 연단 위엔 명진스님이 미소 짓고 있는 흑백 영정사진과 연꽃, 사과, 배, 멜론 등 과일이 놓였다. 참석자들은 이곳에 흰 국화를 두고 두 손을 모아 합장했다.



이후 추모의 말이 이어졌다. 장의위원장이자 명진스님의 은사인 탄성스님의 제자들로 구성된 '탄성문도회'의 회장을 맡은 도공스님은 영결사에서 "명진스님은 깊은 통찰력으로 시대 상황을 여실히 진단하고, 처방하고, 행동의 길을 제시했다"라고 말했다.



그러면서 "중생들의 아픔은 바로 스님의 아픔이었다. 용산·세월호 참사, 쌍용차 사태 등은 바로 스님의 고통이었다"며 "명진스님, 가시는 듯 돌아오셔서 '고통받는 중생들이 남아 있는 한 성불하지 않겠다'는 본래의 소원을 잊지 마시기를 기리겠다"라고 했다.



40년 전 경남 합천 해인사에서 명진스님과 인연을 맺은 염무웅 전 국립한국문학관장도 "오늘 우리는 이 시대의 한 위대한 정신과 헤어지기 위해 이 자리에 모였다"라며 애도했다.



염 전 관장은 "정권의 탄압과 종단의 만류도 그를 어쩌지 못했다"며 "그는 언제나 힘없고 기댈 곳 없는 사람들이 있는 곳으로 달려가 그들이 믿고 위로받을 수 있는 의지처가 됐고, 억울하고 고통받는 이들의 소식이 있으면 그들의 목소리를 대신했다"라고 전했다.



김세균 서울대 명예교수는 명진스님이 1985년 해인사에 몸을 숨긴 학생들이 5·18민주화운동 이야기를 전한 이후부터 사회 문제에 뛰어들었다고 회고했다. 그러면서 "불길 속에서 육신은 재가 돼 흩어지겠지만 당신께서 남기신 크나큰 정신은 밤하늘의 별이 돼 앞으로도 우리의 길을 비춰줄 것"이라고 말했다.





큰사진보기 ▲ 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전 앞에서 엄수된 가운데 천주교정의구현사제단 고문 함세웅 신부가 조사를 하고 있다. ⓒ 권우성



천주교정의구현사제단 고문 함세웅 신부는 "명진스님이 바다에서 돌아가셨다. 바다는 가장 낮은 곳에 있으면서 모든 물을 받아들인다"며 "아마 명진스님이 하느님, 부처님 품에 안겼을 것"이라고 했다.



함 신부는 그러면서 명진스님이 조계종을 상대로 징계 무효 소송을 제기해 승소한 일을 언급하며 "얼마 뒤 조계종 총무원장 선거가 있다고 들었다. 개혁 정신과 포용 정신을 함께할 수 있는 스님이 한국 불교를 이끌면 좋겠다"라고 당부했다.



이후에도 여러 참석자가 조사를 전했고, 도올 김용옥 선생(한신대 석좌교수)은 '영산의 춤'이라는 추도시를 낭독했다. 소리꾼 장사익씨와 봉은사합창단은 노래로 명진스님을 배웅했다.



개혁의 최전선에 섰던 삶





큰사진보기 ▲ 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전 ？앞에서 엄수되고 있다. ⓒ 권우성



영결식 후 명진스님의 법구(法軀·스님의 시신)는 출가 본사인 충북 보은 속리산 법주사로 운구됐다. 이날 오후 법주사에서 다비식이 치러지며, 명진스님은 49재를 마친 뒤 경기 남양주 모란공원묘지 민주열사묘역에서 영면에 든다.



명진스님은 1950년 충남 당진에서 태어났다. 1969년 해인사 백련암에서 출가해 1974년 사미계를 받았다. 1994년부터 조계종 종단 개혁을 주도했으며, 조계종 중앙종회 부의장(1998~2002년), 서울 봉은사 주지(2006~2010년) 등 주요 직책을 맡았다.



봉은사 주지 재임 당시엔 봉은사의 직영 사찰 전환을 둘러싸고 조계종 총무원과 갈등했다. 그러면서 자승 당시 총무원장과 이명박 정부를 공개적으로 비판하고, 직영 사찰 전환 과정에 정치권의 외압이 있었다는 의혹을 제기했다.



이명박 정부의 4대강 사업 등 주요 국정 현안에 대해서도 비판적인 목소리를 냈다. 이후 국가정보원이 명진스님을 불법으로 사찰한 사실이 알려지며 논란이 불교계 안팎으로 확산했다.



2017년엔 조계종으로부터 제적 처분을 받았다. 명진스님이 근거 없이 승가의 존엄성과 종단의 명예를 훼손하고 총무원 집행부를 폄훼했다는 등의 이유였다. 이후 징계 무효 소송에서 법원이 명진스님의 손을 들어주며 승적을 회복했다.



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영결식 후 명진스님의 법구(法軀·스님의 시신)는 출가 본사인 충북 보은 속리산 법주사로 운구됐다. 이날 오후 법주사에서 다비식이 치러지며, 명진스님은 49재를 마친 뒤 경기 남양주 모란공원묘지 민주열사묘역에서 영면에 든다.명진스님은 1950년 충남 당진에서 태어났다. 1969년 해인사 백련암에서 출가해 1974년 사미계를 받았다. 1994년부터 조계종 종단 개혁을 주도했으며, 조계종 중앙종회 부의장(1998~2002년), 서울 봉은사 주지(2006~2010년) 등 주요 직책을 맡았다.봉은사 주지 재임 당시엔 봉은사의 직영 사찰 전환을 둘러싸고 조계종 총무원과 갈등했다. 그러면서 자승 당시 총무원장과 이명박 정부를 공개적으로 비판하고, 직영 사찰 전환 과정에 정치권의 외압이 있었다는 의혹을 제기했다.이명박 정부의 4대강 사업 등 주요 국정 현안에 대해서도 비판적인 목소리를 냈다. 이후 국가정보원이 명진스님을 불법으로 사찰한 사실이 알려지며 논란이 불교계 안팎으로 확산했다.2017년엔 조계종으로부터 제적 처분을 받았다. 명진스님이 근거 없이 승가의 존엄성과 종단의 명예를 훼손하고 총무원 집행부를 폄훼했다는 등의 이유였다. 이후 징계 무효 소송에서 법원이 명진스님의 손을 들어주며 승적을 회복했다. MB·윤 정권 비판했던 명진스님 입적... 서귀포서 해양사고 https://omn.kr/2jieh "전쟁 획책한 '악질 범죄' 윤석열...극형 처해야" https://omn.kr/2bwm9