부산 영도 봉래동의 오래된 골목길, 그곳에 특별한 전시가 있다

큰사진보기 ▲ 부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대 및 비주류사진관 아지트 앞마당에서 열리고 있는 ‘비주류사진관 골목사진전’. 2023년 6월 시작된 전시는 연중 이어지며 작품은 수시로 교체·추가된다. 사진전 골목. ⓒ 비주류사진관



부산 영도구 봉래동의 오래된 골목길을 걷다 보면 조금 특별한 풍경과 마주하게 된다. 미술관이나 갤러리의 흰 벽이 아닌 오래된 주택의 담장과 돌담, 골목 벽면 곳곳에 사람들의 얼굴과 삶의 순간을 담은 사진들이 걸려 있다.



부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대에서 이어지고 있는 '비주류사진관 골목사진전'​이다. 좁은 골목을 오가는 주민과 방문객들은 자연스럽게 사진 앞에 발걸음을 멈추고, 때로는 사진 속 낯선 사람의 표정을 찬찬히 들여다본다. 전시장을 일부러 찾아가지 않아도 일상의 길 위에서 사진을 만나는 셈이다. 2023년 6월 시작된 골목사진전은 일회성 행사에 그치지 않고 지금까지 계속되고 있다. 사진은 골목 전역과 비주류사진관 아지트 마당 등에 전시되며, 작품 역시 수시로 교체되고 새롭게 추가된다.



이 골목사진전의 중심에는 전국사회다큐사진집단 '비주류사진관'​이 있다. 비주류사진관은 화려하거나 특별한 장면보다 우리 주변에서 살아가는 사람들의 얼굴과 일상, 사라져 가는 풍경을 사진으로 기록해 왔다. '삶을 잇는, 내 기억 속 초상, 사진으로 시대를 기록하고 사람과 사람을 잇다'라는 전시 주제에는 이들이 사진을 바라보는 생각이 고스란히 담겨 있다.



2026년 골목사진전에는 전국의 정회원 15명(김유진, 김지원, 누이, 류호규, 박경민, 박하린, 심수환, 이연승, 전병철, 정남준, 정민정, 정세동, 최인기, 허지희, 황상윤)이 참여하고 있다. 사진 속에는 노동하는 사람, 골목에서 만난 이웃, 여행길에서 스쳐간 사람 등 저마다 다른 삶의 모습이 담겨 있다. 전시장 안에 정돈되어 있어야 할 사진들이 생활의 흔적이 남아 있는 담벼락과 골목으로 나오면서 주변 풍경 또한 작품의 일부가 된다. 낡은 돌담에 걸린 초상사진과 그 앞을 지나가는 주민, 사진으로 채워진 벽 앞에 세워진 오토바이까지도 어느 순간 하나의 풍경이 된다.



사진전은 특정한 개막일과 폐막일을 정해 놓고 잠시 열렸다 사라지는 방식이 아니다. 연중무휴로 이어지는 열린 전시에 가깝다. 계절이 바뀌고 골목의 모습이 달라지듯 전시사진도 수시로 바뀌고 더해진다.



그래서 한 번 찾았던 사람도 시간이 지나 다시 봉래동 골목을 찾으면 새로운 사진을 만날 수 있다. 대형 전시장도, 화려한 조명도 없지만 오래된 영도 골목의 시간과 사진 속 사람들의 시간이 한자리에서 만난다는 것이 이 전시의 매력이다. 사진을 보기 위해 골목을 찾고, 사진을 따라 걷다 보면 어느새 영도의 오래된 마을과 마주하게 된다. 갤러리를 나와 사람들의 삶 속으로 들어간 사진들. 비주류사진관 골목사진전은 사진이 작품으로 감상되는 데서 그치지 않고 사람과 사람, 골목과 방문객을 이어주는 또 하나의 방법이 될 수 있음을 보여주고 있다.





큰사진보기 ▲ 부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대 및 비주류사진관 아지트 앞마당에서 열리고 있는 ‘비주류사진관 골목사진전’. 2023년 6월 시작된 전시는 연중 이어지며 작품은 수시로 교체·추가된다. 아지트 앞마당. ⓒ 비주류사진관





큰사진보기 ▲ 부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대 및 비주류사진관 아지트 앞마당에서 열리고 있는 ‘비주류사진관 골목사진전’. 2023년 6월 시작된 전시는 연중 이어지며 작품은 수시로 교체·추가된다. ⓒ 비주류사진관





큰사진보기 ▲ 부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대 및 비주류사진관 아지트 앞마당에서 열리고 있는 ‘비주류사진관 골목사진전’. 2023년 6월 시작된 전시는 연중 이어지며 작품은 수시로 교체·추가된다. ⓒ 비주류사진관





큰사진보기 ▲ 부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대 및 비주류사진관 아지트 앞마당에서 열리고 있는 ‘비주류사진관 골목사진전’. 2023년 6월 시작된 전시는 연중 이어지며 작품은 수시로 교체·추가된다. ⓒ 비주류사진관





큰사진보기 ▲ 부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대 및 비주류사진관 아지트 앞마당에서 열리고 있는 ‘비주류사진관 골목사진전’. 2023년 6월 시작된 전시는 연중 이어지며 작품은 수시로 교체·추가된다. ⓒ 비주류사진관





큰사진보기 ▲ 부산 영도구 외나무길 73 봉래동 골목 일대 및 비주류사진관 아지트 앞마당에서 열리고 있는 ‘비주류사진관 골목사진전’. 2023년 6월 시작된 전시는 연중 이어지며 작품은 수시로 교체·추가된다. ⓒ 비주류사진관



