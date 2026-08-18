집도, 차도, 일터도 묻혔다... "거제시만으론 감당 못 해"

큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 한 아파트 산사태 현장에서 복구 작업이 이어지고 있다. <오마이뉴스> 기자와 함께 대화를 나누고 있는 아파트 주민. ⓒ 김보성





큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 삼도로얄맨션 산사태 현장에서 복구 작업이 이어지고 있다. 103동 6~7호 라인 글자가 적힌 적힌 1층 입구는 여전히 들어갈 수 없는 상황이다. ⓒ 김보성



뒷산에서 밀려온 나무와 흙더미가 집 내부에 발 디딜 틈 없이 들이닥쳤다. 돌무더기로 앞 유리가 깨진 차들은 형체를 알아볼 수 없이 뒤엉켰다. 주변 상가는 뻘밭이, 아스팔트와 보도블록은 자갈밭이 됐다. 최악의 수마가 휩쓸고 간 경남 거제시 옥포동의 모습은 이처럼 참혹했다.



[아파트] "토사가 거실까지... 몸만 겨우 빠져나와"



18일 찾은 경남 거제시 옥포동 A아파트는 진입로부터 심상치 않았다. 아파트 입구로 향하는 길목엔 인근 야산에서 굴러온 돌과 나무, 쓰레기, 폐타이어 등이 가득했다. 배수 환경이 원활하지 못한 탓에 주변 도로 위엔 폭포수처럼 빗물이 흘러내리고 있었다.



이날 오후 2시 30분께 A아파트에 들어서자 긁는 듯한 굉음이 귀를 때렸다. 거제시청이 지원한 포크레인 한 대가 뒷산에서 쏟아진 토사를 한쪽으로 옮기던 중 삽 부분이 아스팔트를 반복적으로 긁으면서였다. 관리소장 한만덕(남·69)씨와 동대표 황명숙(여·61)씨는 삽과 빗자루를 들고 그 옆에서 구슬땀을 흘렸다.



한씨는 "20여 년간 여기서 일했는데 이렇게 비가 많이 온 건 처음이다. 1992년 준공된 아파트이긴 하지만 옹벽 보강을 꾸준히 해왔는데..."라며 쏟아진 토사를 바라봤다. 이어 "주민들은 무사하지만, (관리소) 근로자 한 명이 산사태 직전 쏟아지는 비에 아파트 주변을 점검하다 다리를 다쳤다"라고 설명했다.



황씨는 "수해 피해 전날 새벽에도 비가 왔는데, 일대 물이 잘 안 빠지길래 배수구 주변에 쌓인 낙엽 찌꺼기를 치웠다"며 "이튿날 집을 비웠다가 돌아온 사이 옹벽이 무너졌더라. 옹벽 밑에 주차된 차들은 찌그러지기도 했다"라고 했다. 그러면서 "이제야 비가 그쳐, 주민들이 넘어지지 않게 토사를 치우기 시작했다"고 말했다.



인근 B아파트는 좀 더 피해가 직접적이었다. 이 아파트 일부 동은 집 안으로까지 토사가 들이닥치며 주민 한 명이 매몰돼 사망하는 인명피해가 발생했다. 창문은 흔적도 없이 사라져 그 내부가 훤히 보였고, 가전제품과 철제 구조물이 1층까지 튕겨져나온 상태였다. 주변엔 폴리스라인(경찰통제선)이 설치됐다.





큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 삼도로얄맨션 산사태 현장에서 복구 작업이 이어지고 있다. 1층, 2층 모두 집 안으로 토사가 가득차 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 삼도로얄맨션 산사태 현장에서 복구 작업이 이어지고 있다. 토사가 덮치면서 원래 모습을 알 수 없을 정도로 찌그러진 한 차량의 모습. ⓒ 김보성



한 60대 부부는 흙이 가득 찬 찌그러진 차량 앞에서 삽으로 흙을 퍼내고 있었다. 이 부부 남편 C씨는 "어제까진 (차가) 묻혀 있었다. 이제야 포크레인으로 차를 끄집어낸 것"이라며 "(안에 있는 물건 중) 뭐라도 꺼낼 수 있는 게 있을까 싶어 삽질 중이다. 답답하다"라고 말했다.



아내 D씨는 집에서 탈출하던 순간 역시 "몸만 겨우 빠져나온 것"이라고 부연했다. 그는 "'우르르 쾅쾅'하는 소리에 놀라 아저씨(남편)를 급하게 깨웠다. 비몽사몽이던 중 아파트 안내 방송을 듣고 대피하기 시작했다. 그런데 그땐 이미 토사가 1층을 뒤덮어 겨우겨우 옆동 옥상으로 올라가 탈출했다"고 했다.



피해 동에 사는 김정수씨(남·67) 부부는 아내 김씨가 평소 챙기던 약을 집안에 두고 대피하는 바람에 이날 오후 다시 집을 찾았다. 아내 김씨는 "엘리베이터가 멈춰 계단으로 내려왔다"고 설명했다. 그는 "피해 당일엔 집에서 잠을 자고 있었는데 '쾅!' 소리가 났다"며 "무서워서 이불을 머리에 둘렀다"고 회상했다.



남편 김씨는 당시 상황을 보다 구체적으로 기억했다. 그는 "당시 천둥번개 소리인가 싶어 창문을 열어봤는데 뒷산의 나무들이 쭉 쓰러져 있었다"며 "집 밖으로 나와 계단을 내려가 보니 3층부터 흙이 보였고, 1층은 흙이 쏟아져 나왔다. 주민 대부분은 그 새벽에 주차장에 모여 아파트를 쳐다봐야 했다"고 했다.



이어 "특히 같은 동에 사는 남성분이 돌아가셨다더라. 평소 얼굴은 잘 못 봤지만, 이후 그의 가족들이 와서 우는 모습을 봤다. 너무 안타깝다"라고 말했다. 또 "당시 건물에 갇힌 아기도 있었다. 주민들이 모여 손으로 흙을 파냈고, 아이를 구할 수 있었다"라고 했다.



피해 동 2층에 거주하는 주민자치회장 박종기(76)씨는 "당시 천둥소리 같은 게 들려 방문을 열어보니 거실이 전부 다 흙으로 가득 찼다. 이후 (변광용) 거제시장과 김민석 더불어민주당 대표가 이곳을 찾았을 때 '빨리 이 문제를 해결해달라'고 호소했다"라고 설명했다.





큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성



[상가] "가족·친지 다 불러 빗물 다 퍼내도 장사 못하는데..."



B아파트에서 도보 약 15분 거리(800m)에 있는 옥포동 상가 일대에선 상인들이 가게 바닥에 고인 빗물과 진흙을 퍼내는 모습을 볼 수 있었다. 맥줏집을 운영하는 정혜정(여·54)씨의 가게 앞엔 젖은 식탁과 의자, 냉장고 등이 나와 있었다. 아예 인근 주차장 정산소와 차량이 가게 앞 전봇대까지 떠밀려오기도 했다.



정씨가 입은 반팔 티셔츠엔 진흙이 군데군데 묻어 있었다. 연신 역류하는 배수구 빗물을 퍼내던 정씨는 "어제(17일)부터 거제시청과 인근 주민센터에 지원 요청을 했지만 오지 않았다"며 "오늘도 오전 9시쯤 주민센터에서 사람이 나온다는 말을 듣고 시간 맞춰 나왔는데 아직(18일 오후 4시 30분) 만나지 못했다"라고 토로했다.



주변에서 사거리에서 카페를 하는 정보혜(여·30)씨네도 사정은 비슷했다. 그의 카페 앞 도로는 금방이라도 싱크홀이 뚫릴 것 같이 내려앉아 있었고, 카페 내부엔 쓸 수 있는 기계가 남아 있지 않았다. 정씨는 "이쪽 지대가 낮고, 물길이 모이는 구조이다 보니 수압이 집중돼 유리창과 문이 박살 난 것 같다"고 했다.



그 역시 "아직 시청이나 주민센터 관계자는 우리 업장엔 오지 않았다"며 "조금 전 재난 피해 신청 접수를 위해 관계자를 만났는데, 피해 보상 등에 대한 자세한 설명은 듣지 못했다. 본인들도 '매뉴얼(지침)이 내려온 게 없다'고 하더라. 저희는 청소를 마쳐도 당장 영업을 못 하는데..."라고 걱정했다.



정씨를 돕던 어머니 E씨는 "여기 상인들은 모두 공무원의 지원이 없어 가족과 지인들이 가게 복구를 도와주고 있다"라고 목소리를 높였다. 그는 "앞 가게 사람들은 오후 3시가 넘어서야 겨우 짜장면 한 그릇을 먹기 시작할 정도로 복구에 여념이 없다. 공무원들이 지금 바쁜 건 이해하지만..."이라며 하소연했다.



상가 일대에서 만난 시민 조복술(남·73)씨는 "이곳(옥포동)에 44년째 살고 있는데 이런 비는 처음"이라며 "옛날에 여기가 도랑이었는데 위를 덮으면서 우수관이 연결되더니 빗물이 불어 넘친 것 같다. 최근 보니까 한 1~2m 높이로 솟구치더라"라고 말했다.



최아무개(남·61)씨도 "지금 전기가 안 들어온다"며 "(시 차원에서) 잘 대비해서 다시는 이런 일이 없도록 하면 좋겠다. 하루빨리 복구해서 다시 생활이 가능하게 해주길 바란다"라고 전했다.





큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 옥포초등학교에 이재민 대피소가 마련돼 있다. 이곳으로 대피한 주민들에게 구호품을 나눠주고 있는 현장 관계자들. ⓒ 김보성





큰사진보기 ▲ 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 옥포초등학교에 이재민 대피소가 마련돼 있다. ⓒ 김보성



[대피소] 봉사자 "같은 시민으로서 빠른 복구·회복 바라"



옥포동엔 현재 옥포초등학교, 옥포종합사회복지관 두 곳에 대피소가 마련됐다. 거제시청은 이날 오전 기준 모두 73세대(159명)의 주민들이 이 곳에 대피했다고 알렸다. 대피소 앞엔 여러 단체가 제공한 물과 음료, 커피, 여벌 옷, 상비약 등 긴급구호 물품이 층층이 쌓여 있었다.



빨간 조끼를 입은 구세군 자원봉사자들은 저녁 급식으로 제육볶음과 감자 된장찌개 200인분을 마련했고, 노란 조끼를 입은 대한적십자사 자원봉사자들은 피해 주민들의 안내를 도왔다. 옥포1동 대한적십자사 소속 박애경(60)씨는 "같은 거제 시민으로서 빠른 피해 복구와 피해 주민들의 회복을 바란다"라고 전했다.



이날 거제시(시장 변광용)는 지난 15일부터 이어진 집중호우 피해가 발생하자, 정부에 조속한 특별재난지역 선포를 촉구했다. 변 시장은 성명에서 "이번 재난은 지방정부의 행정력과 재정만으로 감당하기에는 피해 범위와 규모가 너무 크다"며 "정부 차원의 전폭적인 지원이 절실하다"고 밝혔다.



그의 설명대로 이번 수해 피해는 거제 전역에 걸쳐 발생했다. 거제시 사등면에서 둔덕면으로 오는 도로 등이 훼손돼 통행이 제한된 상태이며, 한화오션 조선소 사내 식당 등에도 토사와 빗물이 들이닥쳐 식탁, 의자, 주방, 냉장고, 각종 식기 등이 파묻혔다. 거제시 둔덕면 회진마을 등에서도 주택 침수가 이어졌다.



