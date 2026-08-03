[사진] 42도 폭염 날, 나를 멈춰세운 장면

▲ 경남 진주시 이반성면 경상남도수목원 인근의 폐주유소. 숲을 가꾸는 공간과 화석연료를 공급하던 공간이 나란히 마주한 풍경이 깊은 여운을 남겼다. ⓒ 정남준

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지난 7월 31일, 남해에서 국도를 따라 부산으로 돌아오던 길이었다. 진주 이반성면 경상남도수목원 옆을 지나는데 오래된 폐주유소 하나가 눈에 들어왔다. 빛바랜 차양과 녹슨 주유기, 잡초가 올라온 콘크리트 바닥. 오랫동안 사람의 발길이 끊긴 듯한 그곳 뒤로는 울창한 숲이 주유소를 감싸고 있었다. 숲을 가꾸는 수목원과 화석연료를 공급하던 주유소가 나란히 서 있는 모습은 그 자체로 묘한 아이러니였다.다음 날에는 경남 양산에서 두 시간가량 머무는 동안 차량 계기판의 외기온도가 42도를 가리켰다. 연일 이어지는 폭염은 이제 낯설지 않은 풍경이 되었다. 이상기후를 이야기하는 시대에도 우리는 여전히 더 많은 길을 만들고, 더 많은 시설을 세우며 개발을 계속한다. 그 개발은 종종 '지속가능'이라는 이름으로 포장되지만, 과연 무엇을 지속가능하게 하려는 것인지 되묻게 된다.사진 속 주유소는 더 이상 기름을 팔지 않는다. 그러나 숲은 멈추지 않았다. 인간이 만든 구조물은 시간이 흐르면서 제 역할을 잃었지만, 자연은 그 자리를 조금씩 되찾아가고 있었다. 폭염이 일상이 되어버린 여름, 수목원 옆 폐주유소는 한 장의 풍경을 넘어 우리에게 질문을 던진다. 우리는 지금 무엇을 지키고 있으며, 또 무엇을 끝없이 소비하고 있는가.