[사진] 나만 알기엔 아쉬운, 우리 동네 '목동 벚꽃' 명소!

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큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주



올해에도 어김없이 봄이 찾아왔습니다. 따사로운 햇살을 맞으며 카메라를 들고 목동아파트 9단지 사잇길을 산책했습니다. 바쁜 일상 속 화사한 봄꽃 나들이는 어떠실까요?





큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주





큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주





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큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주





큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주





큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 라일락 목동아파트 9단지에 핀 라일락 ⓒ 함용주





큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 자목련 목동아파트 9단지에 핀 자목련 ⓒ 함용주





큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주





큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주



