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[사진] 나만 알기엔 아쉬운, 우리 동네 '목동 벚꽃' 명소!

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26.04.05 10:00최종 업데이트 26.04.05 10:00

[사진] 나만 알기엔 아쉬운, 우리 동네 '목동 벚꽃' 명소!

목동아파트 9단지에서 만난 봄의 향기

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목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

올해에도 어김없이 봄이 찾아왔습니다. 따사로운 햇살을 맞으며 카메라를 들고 목동아파트 9단지 사잇길을 산책했습니다. 바쁜 일상 속 화사한 봄꽃 나들이는 어떠실까요?

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 라일락 목동아파트 9단지에 핀 라일락 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 자목련 목동아파트 9단지에 핀 자목련 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주

목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주


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#목동아파트#벚꽃#봄꽃
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