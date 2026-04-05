사는이야기서울포토뉴스 26.04.05 10:00ㅣ최종 업데이트 26.04.05 10:00 [사진] 나만 알기엔 아쉬운, 우리 동네 '목동 벚꽃' 명소! 목동아파트 9단지에서 만난 봄의 향기 함용주(yjham) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천2 댓글 공유 【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 올해에도 어김없이 봄이 찾아왔습니다. 따사로운 햇살을 맞으며 카메라를 들고 목동아파트 9단지 사잇길을 산책했습니다. 바쁜 일상 속 화사한 봄꽃 나들이는 어떠실까요? 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 라일락 목동아파트 9단지에 핀 라일락 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 자목련 목동아파트 9단지에 핀 자목련 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 큰사진보기 ▲ 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 목동아파트 9단지에 핀 벚꽃 ⓒ 함용주 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 #목동아파트#벚꽃#봄꽃 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독