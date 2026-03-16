[사진] 허물고 또 짓는 부산 명륜2구역... 사라지는 건 건물만이 아니다

큰사진보기 ▲ 부산 동래구 명륜2구역 재개발 사업 철거 현장. 담장과 골목, 빈집의 벽면에는 철거 표시가 남아 있고, 주민들이 떠난 자리에는 생활의 흔적만 남아 있다. 도시 정비라는 이름 아래 진행되는 전면 철거 방식의 재개발이 지역의 생활 공간과 동네의 기억을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 장면이다. ⓒ 정남준



지난 15일, 부산 동래구 명륜2구역 재건축 사업 철거 현장을 찾았다. 담벼락이 허물어져 있었고, 빈집 벽에는 붉은 글씨로 '철거' 표시가 남아 있었다. 사람들이 떠난 골목에는 잡초가 올라오고 있었고, 아파트 단지 한켠 작은 놀이터에는 낡은 시소가 덩그러니 남아 있었다. 이미 사람이 살지 않는 공간이지만, 이곳이 얼마 전까지 분명한 삶의 자리였다는 흔적들은 곳곳에 남아 있었다.



이곳에는 앞으로 지하 3층, 지상 28층 규모의 5개 동, 총 499세대 아파트 단지가 들어설 예정이다. 부산 도심에서 흔히 볼 수 있는 전형적인 재개발 사업의 모습이다. 기존 주거지를 철거하고 고층 아파트 단지를 새로 세우는 방식. 이미 수십 년 동안 반복되어 온 도시 개발의 익숙한 장면이다. 문제는 이러한 방식이 이제는 너무 익숙해져, 다른 대안을 상상하기 어려울 정도로 하나의 공식처럼 굳어버렸다는 점이다.



현장을 둘러보면서 가장 인상적이었던 것은 생각보다 상태가 나쁘지 않은 건물들이었다. 일부 주택은 비교적 최근에 지어진 것으로 보였고, 외관 역시 크게 낡지 않았다. 그러나 재개발 구역이 확정되는 순간 이런 건물들 역시 예외 없이 철거 대상이 된다.



이것은 한국 재개발 사업이 가진 구조적 특징을 보여준다. 개별 건물의 상태나 지역의 역사, 공간적 가치보다 '구역 단위의 전면 철거'가 사업의 기본 방식으로 작동한다는 점이다. 도시를 정비한다는 명분 아래 실제로는 '모두 허물고 새로 짓는 방식'이 거의 유일한 선택지처럼 사용되고 있다.



그 결과, 아직 충분히 사용할 수 있는 건물들까지 함께 사라진다. 이는 자원의 낭비라는 측면에서도, 도시의 기억을 지운다는 측면에서도 분명한 질문을 던진다.



사라지는 동네의 시간



재개발 현장에서 사라지는 것은 단지 건물만이 아니다. 골목의 형태, 오래된 담장, 주민들이 오가던 작은 길, 동네 놀이터와 같은 생활의 공간들이 함께 사라진다. 이러한 공간들은 도시계획 도면에서는 잘 드러나지 않지만, 실제로는 주민들의 삶을 구성해 온 중요한 요소들이다.



도시의 시간은 단순히 오래된 건물만으로 구성되지 않는다. 사람들의 기억과 일상의 흔적, 공간의 축적된 이야기들이 함께 쌓이며 만들어진다. 하지만 한국의 재개발은 이런 시간의 축적을 보존하기보다는 '완전히 초기화'하는 방식에 가깝다. 새로운 아파트 단지는 깔끔하고 효율적인 공간일 수 있지만, 동시에 이전의 동네가 갖고 있던 공간적 기억을 대부분 지워버린다.



또 하나의 질문은 왜 재개발의 결과가 거의 항상 고층 아파트 단지인가 하는 점이다. 재개발 사업은 사업성이 중요한 구조다. 토지를 효율적으로 사용하고 분양 수익을 확보하기 위해서는 결국 고밀도 주거 형태가 선택된다. 그 결과 대부분의 재개발 사업은 비슷한 형태의 고층 아파트 단지로 귀결된다.



그러나 도시의 주거 형태가 반드시 하나의 방식으로만 존재해야 하는 것은 아니다. 유럽의 많은 도시들은 오래된 주거지를 전면 철거하기보다는 보존과 개보수를 병행하는 방식을 선택한다. 기존 건물을 유지하면서 내부를 리모델링하거나, 일부만 재건축하는 방식으로 도시의 연속성을 유지한다.



반면 한국에서는 이러한 방식이 제도적으로도, 정책적으로도 충분히 활성화되지 못했다. 결국 '재개발 = 철거 후 아파트 건설'이라는 단순한 공식이 계속 반복되고 있다.



도시를 개발할 것인가, 보존할 것인가



도시는 변화해야 한다. 낡은 주거 환경을 개선하고 안전한 생활 공간을 만드는 일은 분명 필요하다. 그러나 그 방식이 반드시 전면 철거와 고층 아파트 건설이어야 하는지는 다시 생각해볼 필요가 있다.



도시 개발은 단순히 새 건물을 세우는 일이 아니라 도시의 기억과 삶의 구조를 어떻게 이어갈 것인가에 대한 선택이기도 하다. 명륜2구역 철거 현장에서 보았던 낡은 시소와 붉은 철거 표시, 허물어진 담벼락은 그런 질문을 던지고 있었다. 우리는 지금 어떤 도시를 만들고 있는가. 그리고 그 도시에서 사라지는 것들은 과연 무엇인가를.





큰사진보기 ▲ 부산 동래구 명륜2구역 재개발 사업 철거 현장. 담장과 골목, 빈집의 벽면에는 철거 표시가 남아 있고, 주민들이 떠난 자리에는 생활의 흔적만 남아 있다. 도시 정비라는 이름 아래 진행되는 전면 철거 방식의 재개발이 지역의 생활 공간과 동네의 기억을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 장면이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 부산 동래구 명륜2구역 재개발 사업 철거 현장. 담장과 골목, 빈집의 벽면에는 철거 표시가 남아 있고, 주민들이 떠난 자리에는 생활의 흔적만 남아 있다. 도시 정비라는 이름 아래 진행되는 전면 철거 방식의 재개발이 지역의 생활 공간과 동네의 기억을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 장면이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 부산 동래구 명륜2구역 재개발 사업 철거 현장. 담장과 골목, 빈집의 벽면에는 철거 표시가 남아 있고, 주민들이 떠난 자리에는 생활의 흔적만 남아 있다. 도시 정비라는 이름 아래 진행되는 전면 철거 방식의 재개발이 지역의 생활 공간과 동네의 기억을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 장면이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 부산 동래구 명륜2구역 재개발 사업 철거 현장. 담장과 골목, 빈집의 벽면에는 철거 표시가 남아 있고, 주민들이 떠난 자리에는 생활의 흔적만 남아 있다. 도시 정비라는 이름 아래 진행되는 전면 철거 방식의 재개발이 지역의 생활 공간과 동네의 기억을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 장면이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 부산 동래구 명륜2구역 재개발 사업 철거 현장. 담장과 골목, 빈집의 벽면에는 철거 표시가 남아 있고, 주민들이 떠난 자리에는 생활의 흔적만 남아 있다. 도시 정비라는 이름 아래 진행되는 전면 철거 방식의 재개발이 지역의 생활 공간과 동네의 기억을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 장면이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 부산 동래구 명륜2구역 재개발 사업 철거 현장. 담장과 골목, 빈집의 벽면에는 철거 표시가 남아 있고, 주민들이 떠난 자리에는 생활의 흔적만 남아 있다. 도시 정비라는 이름 아래 진행되는 전면 철거 방식의 재개발이 지역의 생활 공간과 동네의 기억을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 장면이다. ⓒ 정남준



