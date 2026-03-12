[사진] 해고 1776일, 파업 1270일... 부산 서면시장, 두 노동자의 긴 싸움

큰사진보기 ▲ 부산 서면시장 입구에서 열린 수요집회에서 노동자들이 "해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결"을 요구하며 발언하고 있다. 2021년 시작된 서면시장 노동자들의 투쟁은 해고 1776일, 파업 1270일째 이어지고 있다. ⓒ 비주류사진관



어제(11일) 부산 부산진구 서면시장 입구에서 수요집회가 열렸다. 시장을 오가는 시민들 사이로 두 노동자가 현수막을 펼쳐 들고 발언을 이어갔다. 이날은 해고 1776일, 파업 1270일째 되는 날이었다.



서면시장 노동자들의 투쟁은 2021년 5월 1일 시작됐다. 당시 시장을 관리하는 번영회에서 총무직으로 일하던 노동자는 내부 운영과 관련된 문제를 제기하면서 노동조합 설립을 주도한 이유 등으로 해고됐다는 게 이들의 주장이다. 노동자는 해고가 부당하다며 원직복직을 요구하고 있다. 다만, 법원은 법률상 형식과 절차를 위반하지 않은 해고라고 판단했다.



같은 사업장에서 경리직으로 일하던 또 다른 노동자는 "해고된 지회장의 복직과 체불임금 지급, 단체협약 체결"을 요구하며 동조 파업에 나섰다. 이후 지금까지 두 노동자의 투쟁은 계속되고 있다.



이들 두 노동자는 평일마다 점심시간이면 서면시장 입구에 서서 현수막을 들고 선전전을 진행한다. 시장을 오가는 시민들에게 자신들의 상황을 알리고 요구를 설명하는 시간이다. 매주 수요일에는 같은 장소에서 수요집회를 연다. 또 매달 셋째 주 수요일에는 투쟁문화제를 열어 시민들과 함께하는 자리도 마련해 왔다.



두 노동자가 속한 노조는 민주일반노동조합 부산본부 서면시장번영회지회다. 상급단체는 전국민주노동조합총연맹 산하 조직이다. 그러나 장기화된 투쟁 속에서 상급단체의 조직적 지원조차 현재 지지부진한 상태라는 게 이들의 설명이다.



과거에는 매달 일정한 투쟁지원금이 지급되기도 했지만 몇 년 전 끊겼다고 한다. 시민사회단체와 노동단체의 연대 역시 시간이 흐르면서 점차 줄어들었다. 지금은 두 노동자가 중심이 되어 울산 현대자동차 하청기업 이수기업 해고 노동자들과 시민사회 단체의 연대를 중심으로 투쟁을 이어가고 있는 상황이다.



장기투쟁에서 가장 큰 문제는 생계다. 안정적인 수입이 없는 상태에서 수년 동안 투쟁을 지속하는 것은 쉽지 않다. 그동안 시민 후원과 연대 모금, 후원주점 등을 통해 투쟁기금을 마련해 왔지만 최근에는 이런 방식의 모금도 쉽지 않다고 한다. 생계와 투쟁을 동시에 버텨야 하는 상황이 길어지고 있다.



노동자들이 요구하는 내용은 비교적 분명하다. 해고된 노동자의 원직복직, 체불임금 지급, 그리고 노동조합과의 단체협약 체결이다.



그리고 파업 기간 동안 업무를 대신하는 대체 인력이 투입되고 있다는 문제도 지속적으로 제기하고 있다. 만약 쟁의행위 기간 중 외부 인력이나 신규 채용 등을 통한 대체근로가 이루어졌다면 이는 노동조합 및 노동관계조정법에서 금지하고 있는 부당노동행위에 해당할 수 있다는 주장이다.



하지만 노동 분쟁이 법적 판단으로 해결되기까지는 오랜 시간이 걸린다. 노동위원회 절차와 법원의 판단을 거치는 과정은 수년이 걸리기도 한다. 그 사이에서 현장을 지키는 노동자 개인의 삶은 길게 멈춰 서게 된다.



특히 소규모 사업장에서 벌어지는 노동 분쟁은 사회적 관심을 받기 쉽지 않다. 대기업이나 대규모 사업장의 파업은 사회적 주목을 받기 쉽지만, 몇 명의 노동자가 이어가는 장기투쟁은 시간이 흐를수록 잊히기 쉽기 때문이다.



서면시장 노동자들의 싸움도 그런 현실 속에서 이어지고 있다. 평일 점심시간이면 시장 입구에서 현수막을 들고 서 있는 두 노동자를 볼 수 있다. 매주 수요일이면 같은 자리에서 집회가 열린다. 그리고 한 달에 한 번, 시민들과 함께하는 투쟁문화제가 이어진다.



시간은 계속 흐르고 있다. 해고된 노동자에게는 1776일의 시간이고, 파업 중인 노동자에게는 1270일의 시간이다. 그 사이 계절은 여러 번 바뀌었고 시장을 오가는 사람들도 수없이 바뀌었다. 그러나 두 노동자의 요구는 처음과 크게 달라지지 않았다. "해고를 되돌리고, 밀린 임금을 지급하고, 노동조합과 대화하라"는 것이다.



부산 중심 상권의 한 시장 입구에서 이어지고 있는 이 싸움은 규모로 보면 매우 작다. 그러나 해고와 파업이 5년 가까운 시간 동안 이어지고 있다는 사실은 우리 사회 노동 현실의 또 다른 단면을 보여준다.



어쩌면 지금 필요한 것은 거창한 것이 아닐지도 모른다. 이 싸움이 아직 끝나지 않았다는 사실을 알고, 그 목소리에 한 번 더 귀를 기울이는 일이다. 그리고 긴 시간 버텨온 두 노동자의 싸움이 완전히 고립되지 않도록 관심과 연대가 이어지는 것이다.



해고 1776일, 파업 1270일.

서면시장 입구에서 이어지는 두 노동자의 싸움은 오늘도 계속되고 있다.





큰사진보기 ▲ 부산 서면시장 입구에서 열린 수요집회에서 노동자들이 해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결을 요구하며 발언하고 있다. 2021년 시작된 서면시장 노동자들의 투쟁은 해고 1776일, 파업 1270일째 이어지고 있다. ⓒ 비주류사진관





큰사진보기 ▲ 부산 서면시장 입구에서 열린 수요집회에서 노동자들이 해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결을 요구하며 발언하고 있다. 2021년 시작된 서면시장 노동자들의 투쟁은 해고 1776일, 파업 1270일째 이어지고 있다. ⓒ 비주류사진관





큰사진보기 ▲ 부산 서면시장 입구에서 열린 수요집회에서 노동자들이 해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결을 요구하며 발언하고 있다. 2021년 시작된 서면시장 노동자들의 투쟁은 해고 1776일, 파업 1270일째 이어지고 있다. ⓒ 비주류사진관



