탐조 인생 30년, 드디어 이 새를 만났다

탐조 인생 30년, 수많은 새가 곁을 스쳐 갔지만 유독 인연이 닿지 않던 이름이 있었다. 바로 '흑기러기'다. 새는 사람의 계획표를 존중하지 않기에 늘 엇갈리기 일쑤였으나, 올겨울 마침내 강원도 고성의 차가운 바다 위에서 그 긴 기다림의 마침표를 찍었다.



지난 12일, 고성 연안의 얕은 바닷가에서 수초 먹이에 열중하고 있는 흑기러기(Branta bernicla orientalis) 두 개체가 확인했다. 검은 목에 선명한 흰 줄무늬를 두른 흑기러기는 사람의 접근을 민감하게 감지하며 조심스럽게 이동하는 전형적인 경계 행동을 보였다.





큰사진보기 ▲ 먹이먹는 흑기러기 ⓒ 이경호



흑기러기가 탐조인들 사이에서 '보고 싶어도 쉽게 못 보는 종'으로 꼽힌다. 이유는 명확한 통계 수치에 있다. 환경부의 겨울철 조류 동시센서스 결과에 따르면, 국내에 도래하는 흑기러기는 전국적으로 그 수가 매우 제한적이다. 주로 동해안 일부 해안에 국지적으로 분포하며, 서해안에서는 단독 또는 극소수 개체로만 드물게 관찰된다. 단순히 운이 없어서 만나지 못한 것이 아니라, 통계적으로도 관찰 난도가 매우 높은 '귀한 손님'인 셈이다. 국립생물자원관 자료 역시 흑기러기를 매년 도래 개체수 변동이 크고 월동 규모가 불안정한 종으로 분류하고 있다.





큰사진보기 ▲ 흑기러기 1월 도래현황 ⓒ 철새지리정보 시스템 화면 갈무리



흑기러기만의 독특한 서식 방식이 이런 희소성을 가져온 것일 수 있다. 내륙의 논이나 하천을 찾는 일반적인 기러기들과 달리, 이들은 해안의 얕은 바다나 기수역, 연안을 고집한다. 바다형 기러기가 적당한 표현인 듯하다. 때문에 주요 먹이원은 낱곡이 아닌 잘피 등의 해조류다. 농경지의 안락함을 뒤로하고 모진 풍파를 온몸으로 감당해야 하는 바다에 위태롭게 머무는 것이 이들의 특징이다. 이러한 생태적 특성 때문에 현재 환경부 지정 멸종위기 야생생물 II급으로 보호받고 있다.



흑기러기들의 평온한 식사 시간은 그리 길지 않을지도 모른다. 전문가들은 흑기러기의 미래를 위협하는 핵심 요인으로 서식지 파괴를 꼽는다. 내륙 대체 서식지를 거의 이용하지 않는 종 특성상, 연안 매립과 해안 개발은 이들에게 치명적이다. 특히 동아시아 연안 전반에서 벌어지는 잘피 등 해조류 서식지의 감소와 인간에 의한 간섭 증가는 흑기러기의 선택지를 점점 좁히고 있다. 고성 바다에서 만난 두 마리의 흑기러기가 보여준 평온함 이면에는 해안 생태계의 급격한 변화를 견뎌내야 하는 위기가 더 깊어지고 있다.





큰사진보기 ▲ 흑기러기 한쌍의 모습 ⓒ 이경호



흥미로운 점은 현장에 흑기러기만 있는 것이 아니었다는 사실이다. 흑기러기가 수초를 뜯는 얕은 바다에서는 차가운 겨울바람을 뚫고 해조류를 수확하는 어민들의 손길이 분주했다. 바다에 기대어 해조류를 양분 삼아 겨울을 나는 흑기러기의 생존 방식은, 평생을 거친 파도와 싸우며 삶을 일구어온 우리네 어민들의 모습과 닮아 있었다. 바다는 새에게도 사람에게도 차별 없이 제 품을 내어주지만, 그 터전이 위태로워지면 두 삶 모두 흔들릴 수밖에 없다. 해조류를 거두는 어민의 주름진 손과 묵묵히 바다 사이를 거니는 흑기러기의 발걸음이 한 풍경 안에서 겹쳐 보였던 것은, 이들이 공유하고 있는 동해바다라는 생명의 공간이 그만큼 소중하기 때문일 것이다.





큰사진보기 ▲ 해조류를 수확하는 어민의 모습 ⓒ 이경호