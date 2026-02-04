[사진] 4.3 희생자·유가족과 함께한 오영훈 제주지사의 '6시간'

▲ 운구 행렬이 들어서자 오 지사는 허리를 숙여 경건하게 유해함을 받아 안았다. 70여 년이 넘는 긴 시간 동안 이름 없이 떠돌던 영령들이 비로소 고향의 공기를 들이마시는 순간이었다. 오 지사도 울컥 눈물을 훔쳤다. 공항 이용객들도 잠시 발걸음을 멈추고 엄중한 유해의 귀환을 숙연하게 지켜봤다. ⓒ 임재근