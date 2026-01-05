큰사진보기 ▲ [오마이포토] 미 영사관 앞 "트럼프 규탄" 1인시위 ⓒ 김보성



미국의 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 압송으로 국제법 위반 논란이 커지는 가운데, 5일 오후 부산 부산진구 주부산미국영사관(미영사관) 인근에서 손기종 부산평화와통일을여는사람들 대표가 트럼프 미국 대통령을 규탄하는 1인시위를 진행하고 있다.



미국이 '마약 카르텔 소탕'을 명분으로 내걸었지만, 손 대표와 부산평통사는 "불법 침략을 정당화하기 위한 거짓 구실"이라며 "자국의 이해타산에 따라 타국에 대한 무력 공격과 정권 교체를 서슴지 않고 있다"라고 비판했다.



그러면서 유엔 헌장 2조의 1항 모든 회원국의 주권평등, 4항 무력행사 금지, 7항의 내정불간섭 원칙을 상기했다. 이번 사태를 '국제법 위반 폭거'로 본 손 대표는 "국제사회가 강력 대응하지 않는다면 비슷한 일이 다른 곳에서도 반복될 수 있다"라고 우려했다. 그는 "미국의 행위에 반드시 제동을 걸어야 한다"고 주장했다.





큰사진보기 ▲ 손기종 부산평화와통일을여는사람들 대표가 5일 부산 부산진구 주부산미국영사관 앞에서 미국의 베네수엘라 공격과 니콜라스 마두로 대통령 압송을 규탄하는 1인시위를 진행하고 있다. ⓒ 김보성



