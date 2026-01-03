사회포토뉴스 26.01.03 05:22ㅣ최종 업데이트 26.01.03 05:22 [오마이포토] 종각역앞 내외국인 보행자 날벼락...1명 사망, 9명 부상 권우성(kws21) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲ [오마이포토] ⓒ 권우성 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고, 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 전기차인 택시에서 화재가 발생하자 소방관들이 진화작업을 하고 있다. 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 앞면이 처참하게 부서진 전기차 택시에서 화재가 발생하자 소방대원들이 배터리 폭발 등을 우려해 차량을 살피고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 전기차인 택시에서 화재가 발생하자 소방관들이 진화작업을 하고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 소방대원들이 가림막으로 혈흔을 가리고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 119구급대원들이 부상당한 내외국인들을 보살피고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 사고 현장에 택시에서 떨어져 나온 타이어가 나뒹굴고 있다 ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 앞면이 처참하게 부서진 전기차 택시에서 화재가 발생하자 소방대원들이 배터리 폭발 등을 우려해 차량을 살피고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 앞면이 처참하게 부서진 전기차 택시에서 화재가 발생하자 소방대원들이 배터리 폭발 등을 우려해 차량을 살피고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 앞면이 처참하게 부서진 전기차 택시에서 화재가 발생하자 소방대원들이 배터리 폭발 등을 우려해 차량을 살피고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 앞면이 처참하게 부서진 전기차 택시에서 화재가 발생하자 소방대원들이 배터리 폭발 등을 우려해 차량을 살피고 있다. ⓒ 권우성 큰사진보기 ▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 앞면이 처참하게 부서진 전기차 택시에서 화재가 발생하자 소방대원들이 배터리 폭발 등을 우려해 차량을 살피고 있다. ⓒ 권우성 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 #교통사고#택시교통사고#전기차 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독