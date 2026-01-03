[오마이포토] 종각역앞 내외국인 보행자 날벼락...1명 사망, 9명 부상

▲ 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 부근에서 택시 1대와 승용차 2대가 추돌해, 한국인 40대 여성 1명이 숨지고 내외국인 9명이 다치는 사고가 발생했다. 앞면이 처참하게 부서진 전기차 택시에서 화재가 발생하자 소방대원들이 배터리 폭발 등을 우려해 차량을 살피고 있다. ⓒ 권우성