정치포토뉴스 26.01.02 18:31 [오마이포토] 김민석-정청래-장동혁-최태원 한자리에

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽부터), 최태원 대한상공회의소 회장, 김민석 국무총리, 장동혁 국민의힘 대표가 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 떡케이크를 자르고 있다.

김민석 국무총리(왼쪽 여섯 번째)와 최태원 대한상공회의소 회장(왼쪽 다섯 번째), 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 참석자들이 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 떡케이크를 자르고 있다.

김민석 국무총리와 최태원 대한상공회의소 회장, 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 참석자들이 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 기념촬영하고 있다.

김민석 국무총리와 최태원 대한상공회의소 회장, 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 참석자들이 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 기념촬영을 마친 뒤 박수치고 있다.