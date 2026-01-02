메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
[오마이포토] 김민석-정청래-장동혁-최태원 한자리에

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

포토뉴스

26.01.02 18:31최종 업데이트 26.01.02 18:31

[오마이포토] 김민석-정청래-장동혁-최태원 한자리에

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
[오마이포토] 경제계 신년인사회 참석한 김민석-정청래-장동혁-최태원 ⓒ 사진공동취재단


정청래 더불어민주당 대표(왼쪽부터), 최태원 대한상공회의소 회장, 김민석 국무총리, 장동혁 국민의힘 대표가 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 떡케이크를 자르고 있다.

김민석 국무총리(왼쪽 여섯 번째)와 최태원 대한상공회의소 회장(왼쪽 다섯 번째), 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 참석자들이 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 떡케이크를 자르고 있다. ⓒ 사진공동취재단

김민석 국무총리와 최태원 대한상공회의소 회장, 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 참석자들이 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 기념촬영하고 있다. ⓒ 사진공동취재단

김민석 국무총리와 최태원 대한상공회의소 회장, 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 참석자들이 2일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 기념촬영을 마친 뒤 박수치고 있다. ⓒ 사진공동취재단



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
#2026년경제계신년인사회#김민석#정청래#장동혁#최태원
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
오마이포토 (ohmyphoto) 내방

이 기자의 최신기사 [오마이포토] 장동혁, 이명박 전 대통령 예방

독자의견0

top