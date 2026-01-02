정치포토뉴스 26.01.02 11:56ㅣ최종 업데이트 26.01.02 11:56 [오마이포토] 이명박 전 대통령 예방한 장동혁 대표 오마이포토(ohmyphoto) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유3 큰사진보기 ▲ [오마이포토] 이명박 전 대통령 예방한 장동혁 대표 ⓒ 국회사진기자단 장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 악수하고 있다. 큰사진보기 ▲ 장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 기념 촬영하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 큰사진보기 ▲ 장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 외연 확장 등 당 운영 방안과 지방선거 전략에 관한 조언을 듣고 있다. ⓒ 국회사진기자단 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 #이명박#장동혁 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독