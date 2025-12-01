[사진] 부산의 한 골목, 사람들이 매일 '삶'을 들고 오르는 이유

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고

지난 11월 28일 오후, 사람들이 부산 금정구 서동 산만디기 마을의 가파른 계단을 느린 속도로 오르고 있었다. 이곳은 지도에서조차 또렷하게 드러나지 않는 골목이지만, 하루를 살아내는 사람들의 무게는 이 계단 위에 고스란히 얹혀 있다. 무릎이 약해진 노인의 발걸음, 생계를 짊어진 짐꾼의 등, 허리를 깊게 숙인 시장 상인의 손끝까지. 계단은 오늘도 말없이 사람들의 삶을 받아내고 있었다.골목 위를 덮은 전선들은 어지럽게 엉켜 하늘을 가리고, 벽은 수십 년의 습기와 시간에 눌려 군데군데 부서져 있었다. 비 오는 날이면 물이 새고, 겨울이면 찬바람이 벽 틈으로 스며든다. 도시의 번화가와 불과 몇 킬로미터 떨어져 있지만, 이곳은 여전히 '오래된 부산'의 시간을 살고 있다. 고층 아파트와 신축 상가가 확산되는 속도는 이 계단의 오르막과는 비교조차 되지 않는다.좁은 골목을 오르는 사람들 대부분은 노인이다. 장바구니를 끌고 올라오는 할머니, 허리가 굽은 채 폐지를 실은 수레를 끄는 노인, 작은 가방을 등에 멘 중년의 노동자. 누구 하나 빠르지 않지만, 누구도 멈추지 않는다. 도시가 이들에게 제공한 생활 조건은 늘 가파른 계단이었다. 평지는 더 비쌌고, 낮은 곳은 늘 밀려났다. 그 결과 이 골목은 자연스럽게 '버텨야 하는 공간'이 되었다.산만디기 일대는 한때 자그마한 주택과 판잣집이 뒤섞여 형성된 산동네였다. 근처 금사공단을 중심으로 몰려든 노동자들이 하나둘 정착하며 골목이 만들어졌다. 그로부터 수십 년이 지났지만, 주거 환경은 크게 달라지지 않았다. 재개발 논의는 반복됐고, 일부 지역은 이미 철거됐지만, 남겨진 공간은 오히려 더 오래된 시간에 갇혀 있다. 개발이 추진될수록 집주인과 세입자는 불안정한 상태에 놓이고, 보수는 멈춘다. 기다림은 길어지고, 생활은 더욱 위태로워진다.사진 속 계단 아래, 허리를 굽혀 물건을 정리하는 작은 가게의 주민도, 묵직한 배낭을 멘 채 오르막을 오르는 사람도 모두 같은 조건에서 하루를 버틴다. 이곳에서의 삶은 '이동'조차 쉬운 일이 아니다. 병원을 가기 위해, 시장에 가기 위해, 쌀 한 포대를 들여놓기 위해 사람들은 매번 이 계단을 넘었다. 노인의 무릎에, 노동자의 허리에, 계단은 매일같이 흔적을 남긴다.문제는 이러한 공간이 점점 도시 정책의 우선순위에서 밀려나고 있다는 점이다. 저층 주거지와 산복도로, 노후 골목은 '정비 대상' 혹은 '주거환경 개선지구'이라는 이름으로 묶인다. 하지만 그곳에 살아가는 사람들의 현재는 종종 통계와 도면에서 지워진다. 집은 곧 재산이지만, 이곳의 많은 이들에게 집은 '이동할 수 없는 짐'이기도 하다. 재개발이 시작되면 떠나야 하고, 시작되지 않으면 더 열악한 환경에서 버텨야 한다.이 골목의 풍경은 단순한 빈곤의 상징이 아니다. 그것은 도시가 어떤 방식으로 성장해왔고, 누구를 뒤로 남겨 두었는지를 보여주는 기록이다. 계단 하나를 두고 삶의 조건은 극단적으로 달라진다. 평지의 생활은 시간이 곧 편의가 되지만, 이곳의 시간은 늘 체력과 맞바꿔야 한다.해 질 무렵, 계단 위로 스며드는 빛은 잠시 골목을 밝히지만, 곧 어둠이 내려앉는다. 불빛 하나에 의지해 다시 내려오는 사람, 마지막 장을 마치고 짐을 정리하는 상인, 하루치 노동을 마친 주민들이 각자의 집으로 흩어진다. 이 계단은 누군가에게는 하루의 끝이고, 누군가에게는 내일을 준비하는 출발선이다.도시는 계속해서 변한다. 그러나 변화의 속도와 방향은 늘 고르게 분배되지 않는다. 산만디기 계단을 오르는 사람들의 뒷모습은 그 불균형을 가장 조용하고도 분명하게 말해준다. 고층으로 쌓여가는 도시의 아래에서, 가장 낮은 곳의 삶은 오늘도 이렇게 묵묵히 계단을 오르고 있다.