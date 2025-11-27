[사진] 복직의 기쁨보다 남은 해고노동자들이 먼저

▲ 부산 서면시장 앞에서 열린 ‘서면시장 해고노동자 1671일 투쟁문화제’에서 최근 불법파견 소송과 장기 투쟁 끝에 노사합의로 정규직 복직을 앞둔 현대건설기계 사내하청업체 서진ENG 해고노동자들이 투쟁기금을 전달하고 있다. 이들은 복직 이후 사측의 괴롭힘에 대한 우려와 함께, 아직 해고 상태로 싸우고 있는 서면시장 해고노동자들을 두고 먼저 복직하게 되는 현실에 대한 복잡한 심정을 토로했다. ⓒ 정남준

지난 26일, 부산 서면시장에서 이어지고 있는 해고노동자 복직 등 투쟁 1671일 투쟁문화제 현장에서, 최근 불법파견 소송과 장기 투쟁 끝에 노사합의로 정규직 복직을 앞둔 현대건설기계 사내하청업체 서진ENG 해고노동자들이 연대의 뜻을 담아 투쟁기금을 전달했다.이날 무대에 오른 서진ENG 해고노동자들은 복직을 앞두고 있으면서도 기쁨보다 복잡한 심정을 전했다. 이들은 "정규직 복직이 합의되었지만 이곳 서면시장에서 아직도 해고 상태로 싸우고 있는 노동자들을 뒤로한 채 복직하는 현실이 마음을 무겁게 한다"고 토로했다.발언 중 한 노동자는 감정을 추스르지 못한 채 눈시울을 붉히기도 했다. 그는 "우리의 복직이 투쟁의 끝이 아니라 또 다른 싸움의 시작일 수 있다"며 "서면시장 해고노동자들의 투쟁이 정당한 승리로 이어질 때까지 함께 연대하겠다"고 말했다.서면시장 투쟁문화제는 부당해고철회, 체불임금지급, 단체협약체결 등 노동기본권과 생존권 보장을 요구하며 4년이 넘도록 이어지고 있다. 이날 문화제는 부산민예총 음악위원회와 박경화밴드가 참여하여 투쟁의 장기화로 지쳐 있는 해고 노동자 및 연대자를 서로 격려하고, 복직과 연대의 의미를 다시 새기는 시간으로 진행됐다.투쟁기금을 전달한 서진ENG 노동자들은 "복직이라는 결과를 얻었지만, 아직 끝나지 않은 현장의 고통을 잊지 않겠다"며 "해고 없는 세상을 만들기 위한 싸움은 계속될 것"이라고 밝혔다.