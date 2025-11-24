[사진] 떠난 노동자의 자리, 남은 골목의 그림자

▲ 지난 토요일 영도 봉래동에서 담은 이 장면은, 골목의 고요함 속에 산업이 남긴 흔적을 고스란히 드러낸다. 벽 위의 길게 늘어진 가로등 그림자와 멀리 보이는 크레인의 실루엣은, 한때 이곳을 드나들던 조선소 노동자들의 일상을 떠올리게 한다. 산업이 축소되며 노동자들이 떠난 자리에 빈집과 정적이 남았고, 이제는 재개발이라는 또 다른 변화가 이 골목의 삶을 흔들고 있다. 고요한 골목은 묻는다. “주력 조선산업이 떠난 뒤, 이곳에는 누구의 삶이 남아 있는가.” ⓒ 정남준

지난 토요일(22일), 영도 봉래동의 한 골목을 찾았다. 늦가을의 해가 낮게 떨어지던 오후, 좁은 골목 벽면을 스치는 한 줄기의 빛이 오래된 집의 페인트 자국을 타고 내려앉았다. 벽 위에는 가로등의 그림자가 선명하게 찍혀 있었고, 골목 사이로 멀리 보이는 거대한 크레인들이 도시의 하늘을 가르고 있었다. 늘 그 자리에 있었던 산업의 실루엣이지만, 이제 이 마을은 그 크레인을 더 이상 '나의 일터'라고 부르는 이들을 잃어버린 지 오래다.영도는 한 시대의 조선산업을 떠받치던 노동자들의 생활 기반이었다. 이 골목을 오가던 사람들은 대부분 작업복에 기름 냄새를 묻히고 퇴근해 돌아오던 노동자들이었다. 그들의 아이들은 골목에서 뛰었고, 시장은 사람들로 북적였으며, 집집마다 불이 늦게까지 꺼지지 않았다. 하지만 조선산업의 대규모 구조조정이 마을의 시간을 무너뜨렸다. 일터가 먼저 흔들리자, 주거지 역시 힘없이 기울기 시작했다. 영도 조선산업과 관련 협력업체의 구조 재편은 노동자들의 이동을 가속화했다. 일거리가 줄어들자 많은 이들이 더 큰 산업단지를 찾아 다른 지역으로 떠났고, 그 결과 봉래동에는 빈집이 늘어가고 있다. 창문이 깨진 채 방치된 집, 임시로 덧댄 철문, 그리고 누군가 살았던 흔적만 남은 골목의 침묵. 산업 변화의 충격은 단순히 일자리를 잃은 몇 명의 문제가 아니라, 노동자의 삶터 전체가 비어가는 구조적 붕괴로 나타난다.그러나 산업이 사라진 자리에는 또 다른 변화가 찾아온다. 재개발이라는 거대한 물결이다. 봉래동 역시 예외가 아니다. 한동안 잊힌 동네처럼 여겨졌던 골목이 어느 날 갑자기 '새로운 개발지'로 지목되면서 분위기가 바뀌고 있다. 남아 있는 주민들은 오랜 삶터를 지킬 수 있을지 불안해하고, 거주자들은 임대료와 철거 통보 사이에서 다시 이주를 고민해야 한다.산업 쇠퇴로 한 번 삶의 기반을 잃었던 마을이, 재개발의 파도로 다시 한 번 흔들리고 있는 셈이다.크레인은 여전히 골목 너머에서 철골을 들어올리지만, 이곳 사람들이 기대는 그늘은 점점 얇아지고 있다.이 사진 속 장면은 그 두 세계가 교차하는 순간을 포착한다. 앞쪽 골목은 사람이 사라진 뒤의 정적을 품고 있고, 뒤편 산업구조물은 여전히 도시의 힘을 상징한다. 하지만 그 사이 어딘가에는 노동이 사라진 자리에 남겨진 삶의 무게, 그리고 자본의 속도에 뒤처진 골목의 현실이 고스란히 드러나 있다.이 이미지는 부서진 골목의 결을 따라 도시의 질문을 다시 불러낸다. 이곳에서 사라진 노동자들의 자리는 누가 대체할 것인가? 재개발 이후의 봉래동은 과연 누구의 마을로 남을 것인가? 그리고 산업이 떠난 자리에 남아 있는 주민들의 삶은, 앞으로 어떤 방식으로 기억되고 지켜질 수 있을까?영도 봉래동의 골목은 여전히 조용하지만, 그 정적은 무력함이 아니라 질문이다. 그리고 그 질문을 포착해낸 이 사진은 말한다. "조선산업의 크레인이 남긴 그림자 속에서, 노동자들의 삶은 지금도 흔들리고 있다."