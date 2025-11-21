메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
[사진] 노란 은행잎에 실망한 마음, 빨간 단풍이 꽉 채워주네요

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

여행

부산경남

포토뉴스

[사진] 노란 은행잎에 실망한 마음, 빨간 단풍이 꽉 채워주네요

올해 마지막 빛나는 단풍... 함안군 산인면 입곡리 입곡저수지 둘레길
25.11.21 08:54l최종 업데이트 25.11.21 08:54l
김숙귀(dafodil113)
원고료로 응원하기
공감0 댓글댓글달기
가로수의 노란 은행잎이 바람에 흩날린다. 지난 20일, 은행단풍을 보러 500년이 넘는 은행나무가 있는 함안 향교에 갔다. 도착하여 향교가 있는 쪽을 보니 키가 크고 우람한 은행나무 한 그루가 보인다. 그런데 요며칠 추위와 세찬 바람이 찾아온 탓일까. 대부분의 가지는 비어있었고 나무 아래에는 은행잎이 소복하게 쌓여 있었다. 기대가 컸기에 서운하고 아쉬운 마음, 또한 컸다.

입곡군립공원 둘레길로 들어섰다. ⓒ 김숙귀

하지만 그 마음을 달래줄 만한 곳이 남아있다. 함안군 산인면 입곡리에 있는 입곡저수지로 발길을 돌렸다. 그리고 넘치도록 위로를 받았다. 입곡저수지는 일제강점기에 농업용수를 마련하기 위해 만들었다. 그리고 저수지 주변으로 출렁다리와 공원을 조성해놓았다. 특히 저수지 주위 산책로에 가을이면 단풍이 무척 아름다워 많은 사람들이 찾고 있다.

단풍이 아름다운 입곡저수지 둘레길 ⓒ 김숙귀

저수지에 도착하여 둘레길로 들어서서 천천히 걷기 시작했다. 붉게 물든 단풍이 보인다. 걸을 수록 절로 감탄이 터져나온다. 길은 온통 발갛게 물들어 있었다. 그야말로 황홀한 단풍이다. 중간중간 아직 남아있는 초록색과 노란 단풍. 그리고 붉은 단풍이 어우러진 모습은 또다른 특별한 아름다움으로 다가왔다.

입곡저수지 출렁다리 ⓒ 김숙귀

11월 하순으로 접어든 지금, 올해 마지막 귀하고 빛나는 단풍을 만난 느낌이었다. 저수지를 가로 지르는 출렁다리를 지나 되돌아 나오며 다시 한번 단풍을 마음에 담았다. 11월 말까지는 이 아름다운 풍경을 볼 수 있을 것 같다.

입곡저수지 둘레길의 단풍 ⓒ 김숙귀

입곡저수지 단풍. ⓒ 김숙귀

입곡저수지 들레길의 단풍. ⓒ 김숙귀

한폭의 풍경화 처럼 아름다운 단풍. ⓒ 김숙귀

입곡저수지 둘레길의 단풍 ⓒ 김숙귀

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
#입곡저수지#단풍
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
김숙귀 (dafodil113) 내방

여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

이 기자의 최신기사 경주 불국사 단풍... 감탄사가 절로 나오네

독자의견

l댓글 0

오마이TV

top