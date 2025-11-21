[사진] 노란 은행잎에 실망한 마음, 빨간 단풍이 꽉 채워주네요

가로수의 노란 은행잎이 바람에 흩날린다. 지난 20일, 은행단풍을 보러 500년이 넘는 은행나무가 있는 함안 향교에 갔다. 도착하여 향교가 있는 쪽을 보니 키가 크고 우람한 은행나무 한 그루가 보인다. 그런데 요며칠 추위와 세찬 바람이 찾아온 탓일까. 대부분의 가지는 비어있었고 나무 아래에는 은행잎이 소복하게 쌓여 있었다. 기대가 컸기에 서운하고 아쉬운 마음, 또한 컸다.





큰사진보기 ▲ 입곡군립공원 둘레길로 들어섰다. ⓒ 김숙귀



하지만 그 마음을 달래줄 만한 곳이 남아있다. 함안군 산인면 입곡리에 있는 입곡저수지로 발길을 돌렸다. 그리고 넘치도록 위로를 받았다. 입곡저수지는 일제강점기에 농업용수를 마련하기 위해 만들었다. 그리고 저수지 주변으로 출렁다리와 공원을 조성해놓았다. 특히 저수지 주위 산책로에 가을이면 단풍이 무척 아름다워 많은 사람들이 찾고 있다.





큰사진보기 ▲ 단풍이 아름다운 입곡저수지 둘레길 ⓒ 김숙귀



저수지에 도착하여 둘레길로 들어서서 천천히 걷기 시작했다. 붉게 물든 단풍이 보인다. 걸을 수록 절로 감탄이 터져나온다. 길은 온통 발갛게 물들어 있었다. 그야말로 황홀한 단풍이다. 중간중간 아직 남아있는 초록색과 노란 단풍. 그리고 붉은 단풍이 어우러진 모습은 또다른 특별한 아름다움으로 다가왔다.





큰사진보기 ▲ 입곡저수지 출렁다리 ⓒ 김숙귀



11월 하순으로 접어든 지금, 올해 마지막 귀하고 빛나는 단풍을 만난 느낌이었다. 저수지를 가로 지르는 출렁다리를 지나 되돌아 나오며 다시 한번 단풍을 마음에 담았다. 11월 말까지는 이 아름다운 풍경을 볼 수 있을 것 같다.





큰사진보기 ▲ 입곡저수지 둘레길의 단풍 ⓒ 김숙귀





큰사진보기 ▲ 입곡저수지 단풍. ⓒ 김숙귀





큰사진보기 ▲ 입곡저수지 들레길의 단풍. ⓒ 김숙귀





큰사진보기 ▲ 한폭의 풍경화 처럼 아름다운 단풍. ⓒ 김숙귀



