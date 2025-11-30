뚫린 곳에 닿으려고 올라갈수록 작아지는 사람들

큰사진보기 ▲ 천문동 중국 장가계 천문산에 위치. 자연이 하늘로 뚫어 놓은 거대한 문/높이 131.5m, 폭 57m, 깊이 60m ⓒ 문운주



11월 9일, 장가계 여행의 마지막 일정은 우링위안구(武陵源区)에서 시작됐다. 유리다리 관광을 마친 뒤 일행은 천문산 국가삼림공원 관광을 위해 다시 차에 올랐다. 목적지는 약 한 시간 거리의 융딩구(永定区)였다. 비와 안개가 여전히 산허리를 감싸고 있었지만, 차창 밖으로 스쳐 지나가는 풍경은 여행의 무게와 여운을 더해준다.



도시 위를 지나 산으로





큰사진보기 ▲ 천문산케이블카 천문산 케이블카는 길이가 약 7.5 km로 세계에서 가장 긴 산악 케이블카 노선 중 하나다. ⓒ 문운주



케이블카 탑승장으로 향하는 길, 천문산은 이미 도시 위로 거대한 그림자처럼 솟아 있었다. 케이블카는 출발과 동시에 도심의 주택 지붕 위를 스쳐 지나간다. 가정집 마당과 빨래 넌 풍경이 훤히 내려다보인다며, 일행들 사이에선 '안방까지도 보인다'는 농담이 오간다. 그만큼 케이블카와 도시의 거리가 가까웠다.



놀라움이 앞섰다. 주택 사이를 가로지르고 사람들의 일상 위로 지나가는 케이블카라니. 마치 '세상에 이런 일이'에 나올 법한 장면이다. 천문산 관광에서 가장 인상적인 순간을 꼽으라면 단연 이 도심 상공을 가르는 케이블카다.



케이블카가 천천히 도시를 벗어나자 분위기는 급격히 달라졌다. 도로가 작아지고, 건물은 점점 낮아졌다. 대신 산 능선이 시야를 채우고, 회색빛 안개가 봉우리 사이에 걸렸다. 도시와 자연, 생활과 절경이 이토록 극적으로 맞닿아 있는 경험은 흔치 않다.



스릴이 이어지는 99굽이 도로



상부역에서 천문동까지는 셔틀버스로 이동한다. 이 구간은 '통천대도(通天大道)' 또는 '99굽이 도로'라 불리는 약 11km 거리다. 산비탈을 따라 지그재그로 이어진다. 25~30분가량 소요된다. 도로 좌우로는 절벽과 깊은 계곡이 이어져 천문산 특유의 지형을 가까이서 확인할 수 있다.



버스가 본격적으로 굽잇길에 접어들자 창밖 풍경은 감탄보다 긴장을 먼저 불러왔다. 멀리서 보면 실 한 줄처럼 보이는 길이 절벽 끝을 따라 이어졌다. 커브를 돌 때마다 버스는 살짝 기울었다. 우리는 손잡이를 자연스레 더 꽉 잡았다.



"이 길… 정말 사람이 만든 게 맞나요."



낭떠러지는 안개에 가려 깊이를 가늠하기조차 어려웠다. 짧은 숨, 억눌린 웃음, 그리고 중얼거림이 차 안을 채웠다. 그렇게 몇 분의 긴장이 이어지고, 마침내 천문동이 눈앞에 모습을 드러냈다. 버스가 멈추자 사람들 얼굴엔 묘한 표정이 남았다. 두려움과 스릴, 그리고 안도의 숨이 뒤섞인 표정이었다.



천문동에 도착하자 가장 먼저 시야를 압도하는 것은 거대한 자연석 아치였다. 해발 1,300m 높이에 뚫린 이 아치형 동굴은 '하늘로 열린 문'이라는 의미에서 천문동(天門洞)이라 불리며, 장가계의 상징으로 자리해왔다. 마치 산이 스스로의 몸을 열어 하늘과 연결된 통로를 만들었다는 듯, 주변 봉우리들과 단층 구조가 한눈에 이어졌다.





큰사진보기 ▲ 999 계단 장가계(張家界) 천문산(天門山)의천문동(天門洞)으로 이어지는계단. 하늘로 뚫린 거대한 바위문과, 경사 가파르게 이어진 계단 때문에 ‘천국의 계단’, ‘하늘로 오르는 길이라 불린다. ⓒ 문운주

큰사진보기 ▲ 천문동 중국 장가계 천문산에 위치. 자연이 하늘로 뚫어 놓은 거대한 문 앞에서, 안개와 바위, 물이 만들어낸 풍경 ⓒ 문운주



천문동 아래로는 999개의 계단이 가파르게 이어져 있다. 중국에서 숫자 9는 완성과 영속을 상징하는 길운의 숫자로 인식되어 왔다. 이 계단 또한 그런 의미가 담긴 상징적 구조물로 해석된다. 단순한 이동 동선이라기보다 일종의 통과의례에 가깝다. 실제로 계단을 올려다보는 순간, 한 걸음 한 걸음이 마치 하늘의 문을 향해 나아가는 과정처럼 느껴진다.



천문동은 극한 스포츠의 무대로도 잘 알려져 있다. 2011년 미국 윙슈트 파일럿 제브 콜리스가 동굴을 통과하는 데 성공했고, 2016년에는 국제 윙슈트 대회가 개최돼 여러 선수가 이곳을 다시 도전했다. 이후 천문동은 '자연 명소'에 머물지 않고, 전 세계 모험가들이 찾는 상징적 공간이 됐다.



천문산의 명소 암벽 속 에스컬레이터





큰사진보기 ▲ 천문산 천문산의 터널형 에스컬레이터는 총 12개 구간으로 구성되어 있다. 전체 연장은 약 897 미터로 한 방향당 최대 약 3,600명이 탑승할 수 있다. ⓒ 문운주





큰사진보기 ▲ 천문산 장가계 천문산의 잔도, 즉 절벽길 ⓒ 문운주