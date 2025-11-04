[사진] 돌과 신(神) 사이에서, 금계리 절벽 위의 "천왕대불"

▲ 함양군 마천면 금계리 옛 채석장 절벽에 조성 중인 천왕사 ‘천왕대불’(108m). 한때 돌을 캐던 산업의 현장이 이제 신앙의 형상을 품고 있다. 멈춰 선 공사와 부서진 암반, 그리고 하늘을 향한 불상의 얼굴은 인간의 욕망과 구원의 염원이 교차하는 시대의 초상처럼 보인다. 2025년 11월 2일, 함양 금계리 채석장 터. ⓒ 정남준

지난 2일, 함양군 마천면 금계리의 옛 채석장 절벽 한가운데, 거대한 얼굴 하나가 하늘을 향해 떠 있다. 아직 미완의 형상인데, 천왕사에서 조성 중인 '천왕대불'이다. 높이 108미터로 계획된 이 불상은 불교의 신앙적 상징을 넘어, 인간이 자연 위에 새겨 넣으려는 '구원의 얼굴'로 기획되었다. 그러나 현장은 침묵 속에 지연되고 있다. 막대한 재정과 행정 인허가, 인력과 설계의 문제로 완공 목표였던 2025년은 이미 미뤄진 시간표가 되어버렸다.불상이 새겨진 절벽은 과거 돌을 캐던 채석장이다. 사람의 손에 의해 벗겨지고 깎인 바위, 그리고 그 위에 새겨진 거대한 불두(佛頭)는 역설적이다. 산업의 흔적 위에 신앙의 상징이 세워지는 풍경. 파괴의 기억과 구원의 기도가 한 자리에 맞닿아 있다.이곳에서 마주한 불상의 얼굴은 평온하다. 그러나 그 평온함은 어쩐지 비극적이다. 인간의 손이 닿은 절벽은 이미 오래된 상처를 품고 있고, 불상은 그 상처 위에 새겨진 또 하나의 문명적 흔적처럼 보인다. 종교의 신성함이 산업의 잔해 위에 세워질 때, 그것은 믿음일까 욕망일까.사진 속 현장은 개발과 신앙, 자연과 인간의 관계를 묵묵히 드러낸다. 흑백의 질감은 채석장의 황량함을 넘어, 인간의 욕망이 남긴 시간의 잔향을 보여준다. 절벽 아래 쌓인 돌무더기와 멈춰 선 중장비, 그리고 하늘을 바라보는 거대한 얼굴 사이에서, 우리는 어떤 시대의 초상을 본다."신을 새기는 인간의 손, 그리고 침묵하는 산."그것이 지금, 금계리 절벽에서 벌어지고 있는 풍경이다.