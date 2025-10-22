[사진] 바다의 노동을 실어 나르던 마지막 발자국, 자갈치 통선을 아시나요

큰사진보기 ▲ 컨테이너나 대형 운송선이 아닌, 손으로 나르는 물건들. 통선은 오늘도 수리조선소로 식자재, 공구, 부품을 실어 나른다. 도시의 물류망이 첨단으로 변해도, 이 바다 위에는 여전히 사람이 중심이다. ⓒ 정남준



부산 남항의 잔잔한 수면 위로, 한 척의 작은 통선이 미끄러지듯 나아간다. 박스 몇 개와 생필품이 실린 갑판 위, 선장은 익숙한 손짓으로 육지를 향해 인사를 건넨다. 이 배는 단순한 물품 운반선이 아니다. 한때 자갈치와 영도 수리조선소, 묘박지(錨泊地) 사이를 오가며 선박수리공, 부두노동자, 그리고 바다의 생활을 잇던 '통선(通船)', 부산 항만의 숨은 혈관이었다.



과거 통선은 '바다 위의 택시'로 불렸다. 자갈치에서 조선소로, 묘박지에 정박한 배로, 그리고 다시 부두로. 하루에도 수십 번, 바다의 길을 따라 사람과 짐을 나르며 도시의 산업 리듬을 잇는 역할을 했다. 그러나 최근 몇 년 사이, 그 통선의 엔진 소리가 점점 희미해지고 있다.



조선업 구조조정, 수리조선소의 이전, 항만자동화와 택배 물류체계의 확산은 통선의 존재 이유를 빠르게 갉아먹었다. 남항의 통선 선착장은 예전의 활기를 잃었고, 통선업에 종사하던 선장들 중 다수는 이미 배를 접었다. 그들의 일터는 바다 위에 있었지만, 생계의 무게는 언제나 육지의 현실에 맞닿아 있었다.



서울에서는 한강을 오가는 수상택시가 '관광'의 새로운 도시 콘텐츠로 부활하고 있지만, 부산의 통선은 '기능의 쇠퇴' 속에서 잊히고 있다. 그 차이는 단지 도시정책의 문제가 아니라, 노동과 산업을 어떻게 기억하고 재해석할 것인가의 문제다. 한쪽에서는 도시의 미학을 위해 강 위를 달리고,

다른 한쪽에서는 산업의 사라짐과 함께 바다의 노동이 밀려나고 있다. 부산에서 통선을 활용하는 것에 대해 참 아쉬운 대목이다.



자갈치 통선은 부산의 산업근대가 남긴 마지막 노동의 흔적이다. 그 배가 오가던 길 위에는 수많은 손의 노동, 땀의 냄새, 그리고 도시의 생존이 실려 있었다. 이제 그 기억마저 조용히 물결에 스며드는 지금, 우리가 이 통선을 다시 바라봐야 하는 이유는 단지 향수가 아니다. 그것은 도시의 '노동사'를 보존하는 일, 그리고 사라지는 현장의 목소리를 다시 기록하는 일이다. 부산시의 재고를 바란다.





큰사진보기 ▲ 예전에는 수십 척이 오갔던 남항의 통선들이 이제는 몇 척 남지 않았다. 자갈치 통선의 쇠퇴는 단지 한 직업의 소멸이 아니라, 부산이 품고 있던 ‘바다의 노동’이 점점 설 자리를 잃어가는 사회의 단면이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 자갈치 바다를 평생 터전으로 삼은 통선 선장의 웃음은 단순한 미소가 아니다. 손님이 줄고, 배를 대는 부두가 점점 사라지는 현실 속에서도 그는 여전히 하루를 바다와 함께 열고 닫는다. 사라져가는 노동의 현장에서 그의 웃음은 어쩌면 체념이자 희망, 그리고 바다를 지키려는 마지막 존엄의 표정이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 낡은 통선을 손수 고치는 선장. 용접기 대신 망치와 밧줄, 오래된 손의 감각으로 배의 생명을 이어간다. 정비소나 대기업의 기술이 아닌, 자신의 경험과 손끝이 곧 기술이다. 쇠퇴해가는 자갈치 통선업의 현실 속에서도, 그는 여전히 바다를 떠나지 못한다. 그의 손길 하나하나가 부산 남항의 시간을 붙들고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 통선은 자갈치 어판장을 벗어나 영도 조선소로 향한다. 멀리 도시의 빌딩들이 보이지만, 바다 위의 현실은 여전히 노동의 현장이다. 화려한 항구도시 부산의 이면에서, 통선은 ‘일하는 바다’의 마지막 자취를 지키고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 통선 선장이 손님에게 거스름돈을 건넨다. 자갈치 부두의 오래된 거래 방식은 여전히 손끝에서 오간다. 바다 위에서 흘러가는 건 돈 몇 천 원이지만, 그 속에는 신뢰와 삶의 리듬이 깃들어 있다. QR결제와 전자이체가 일상이 된 시대에도, 이 작은 손바꿈은 여전히 사람과 사람을 잇는 부산 남항의 인사법이다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 손님이 끊긴 오후, 통선 위에 앉은 선장의 표정엔 깊은 체념이 묻어난다. 한때 분주하던 바다길은 고요하고, 파도 소리만이 선착장을 맴돈다. 배는 여전히 그 자리에 있지만, 일을 기다리는 시간은 점점 길어지고 있다. 쇠퇴한 산업의 한가운데서, 그는 묵묵히 바다와 자신을 지탱하고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 작업을 마친 통선이 항구로 돌아온다. 수면 위로 드리운 빛은 잔잔하지만, 하루의 무게는 여전히 묵직하다. 바다는 늘 같지만, 그 위의 노동은 사라져가고 있다. ⓒ 정남준



