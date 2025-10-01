펜 한자루로 만난 경주, 그림 그리러 갔다가 마음을 그려왔다

큰사진보기 ▲ 알천홀 경품 행사에 모인 스케쳐들. 뒤에 있는 네분은 나와 경주에 함께 내려온 일행이다. 4분중에 2분이 경품에 담첨되었다. ⓒ 오창환



9월 27일, 제7회 경주 어반스케치 페스타가 시작되는 날이다. 이른 아침, 나는 차에 책과 수업 자료, 화구까지 잔뜩 싣고 경주 시청을 향해 출발했다. 행사장에 도착하니 이미 많은 스케쳐들로 붐비고 있었다.



페스타는 경주 시청 5층 알천홀에서 열리는데, 입구부터 시작해 복도와 홀 안쪽까지 행사 분위기가 가득했다. 화구를 판매하는 업체들, 경주시 관련 단체들, 그리고 어반스케쳐스 지역 챕터들이 각자 그림 도구와 책, 기념품 등을 전시하고 판매하고 있었다. 모두들 쇼핑하느라 분주한 모습이다. 활기찬 분위기 속에서 행사장은 그야말로 인산인해였다.





큰사진보기 ▲ 위: 페스타 등록하는 스케쳐들이 줄을 서있다. 아래: 외국 작가를 소개하고 있다. ⓒ 오창환



9시부터 개막식이 시작되었다. 페스타에 참여한 외국 작가들을 비롯해 국내 작가들의 소개가 이어졌고, 여러 인사들의 환영 말씀도 들을 수 있었다. 나 역시 국내 작가 소개 순서에 단상에 올라 간단히 인사를 했다.



모든 진행 순서가 끝난 뒤, 어반스케쳐스 경주 정동식 회장의 개막 선언과 함께 제7회 경주 어반스케치 페스타가 본격적으로 시작되었다.



펜과 잉크, 그리고 현장의 사람들



나는 이번 페스타에서 시연 작가로 참여해 오후 1시부터 4시 반까지 그림 시연을 맡았다. 워크숍 작가와 시연 작가는 각각 지정된 장소에서 그림을 그리게 되는데, 내가 배정받은 곳은 바로 행사장인 알천홀이었다.



원래 이 행사는 봉황대에서 진행될 예정이었으나, APEC 행사 일정으로 인해 갑작스럽게 경주시청 내 알천홀로 장소가 변경되었다. 그래서 나의 시연 장소도 봉황대에서 알천홀로 변경되었다.



봉황대는 경주시내에서도 특히 아름다운 장소 중 하나로 그림 그리기에 좋은 곳이다. 하지만 평범한 강당인 알천홀에서는 어떻게 그림 시연을 해야 하나 조금 막막했다.





큰사진보기 ▲ 시연그림이다. 알천호홀을 간략히 그렸다. 왼쪽과 오른쪽에 있는 인물은 그 자리에 있는 사람을 보고 그렸다. ⓒ 오창환





큰사진보기 ▲ 왼쪽은 무대위에 장소를 잡고 시연중인 사진이고 오른쪽은 각자 그린 그림이다. ⓒ 오창환



우리는 흔히 사진을 보고 원근법을 배우고, 그대로 그림으로 옮기곤 한다. 하지만 그림을 그릴 때 원근법은 사진 속 원근법과는 또 다르다. 어반스케치에서는 주로 펜 앤 워시(pen and wash) 기법으로 그림을 그리는데, 멋진 펜선을 그리려면 어떻게 해야 하나? 나는 이 주제로 시연을 한다고 미리 공지했고, 그에 관심 있는 분들이 알천홀로 모여들었다.



무대 위에 자리를 잡고 준비해온 이야기들을 나누며 그림 시연을 시작했다. 미리 생각해 둔 방식대로 잉크로 밑그림을 그리고, 그 위에 펜으로 추가해 마무리했다. 현장의 상황을 담기 위해 주변에서 시연을 보고 있는 분들도 크게 그렸다.



시연을 지켜보던 분들도 "새로운 시각으로 그림을 그리게 되어 좋았다"고 말씀해 주셨다. 이번처럼 큰 행사에서 처음 시연을 맡게 되어 걱정도 많았지만, 참여자들의 긍정적인 반응과 격려 덕분에 무사히 마칠 수 있었다. 이제 수업의 긴장감은 내려놓고, 더 즐겁게 놀아도 된다.



오후 6시부터는 알천홀 강당에 다시 모여 작가들이 기증한 그림에 대한 옥션이 진행됐다. 그림을 산 분들에게 증정식을 하고, 그림 관련 업체들이 제공한 상품들로 경품 추첨도 이어졌다. 상품이 너무 많아 시간이 길고 조금 지루한 감도 있었지만, 막상 경품에 당첨되면 그런 생각은 눈 녹듯 사라진다.



작가들의 그림이 하나씩 주인을 찾아갔고, 대릉원에서 그린 나의 그림도 낙찰되었다. 구입하신 분은 짧은 시간 안에 이렇게 말해주셨다. "제가 원래 앤디님 그림을 좋아해요." 그 말을 듣고 나니, 대릉원에서 그림을 팔지 않고 옥션에 내길 정말 잘했다는 생각이 들었다. 그렇게 첫날의 일정이 마무리되었다.



다시 그림 속으로, 경주시청을 담다



9월 28일, 숙소에서 체크아웃을 한 후 짐을 모두 챙겨 다시 경주 시청으로 향했다. 이날은 작가별로 나뉘어 각자 그림을 그리는 날이었다. 많은 작가들이 시청 주변 경주의 명소로 나가 스케치를 했다.



그런데 나는 경주시청 건물이 참 멋지다는 생각이 들었다. 특히 시의회 건물은 비례도 좋고 창문의 디테일이나 옥상 장식들이 눈에 띄게 멋졌다. 크게 유명하지 않고 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 건물인데, 공을 들여서 설계하고 잘 관리된 이런 건물들을 보면 괜히 기분이 좋다.



나는 시청 정문 앞에 자리를 잡고 시의회 건물을 그렸다. 선을 깔끔하게 잡고, 음영은 울트라마린 블루로만 표현했다. 그림이 완성되고 나니 건물도 멋졌지만 그림도 제법 괜찮다는 생각이 들었다. 그 그림을 들고 경주페스타 운영진인 재스민님에게 갔다.





큰사진보기 ▲ 경주시의회 그림. 우리 주변에서 흔히 볼만한 건물이지만 자세히 보면 멋지다. ⓒ 오창환





큰사진보기 ▲ 어반스케치는 현장 그림이다. ⓒ 오창환



"재스민님, 경주시의회 건물 그렸는데 어떤가요?"

"너무 멋지네요."

"이런 거 경주시의회가 사줘야 하지 않나요?"

"제가 사진 찍어서 얘기해 볼까요?"

"아니, 제가 이 그림을 그냥 기증할게요."

"감사해요. 잘 전달해 드릴게요. 페스타 예산을 시의회에서 결정하니까 의회가 엄청 중요해요."



보이지 않는 손들이 만든 축제



벌써 7회째 이런 행사를 하다니 대단하다. 물론 시의회가 예산으로 지원을 해주긴 하지만, 이 행사를 실질적으로 이끌어가는 건 어반스케쳐스 경주 운영진이다. 그리고 무엇보다 보이지 않는 곳에서 묵묵히 제 역할을 다하는 자원봉사자들이 없었다면 이런 행사는 아예 시작조차 할 수 없었을 것이다.



오후 3시가 되자 여기저기 흩어져 그림을 그리고 있던 스케쳐들이 모두 모여든다. 각자가 그린 그림을 마당에 펼쳐 놓고 함께 사진을 찍었다. 긴 촬영이 끝난 후엔 오랜만에 만나 반가운 얼굴들과 새로 만난 그림 친구들이 긴 작별 인사를 나눈다. 내년을 기약하면서.



