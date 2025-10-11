이토록 든든한 한상이 5천원... 그런데 곧 사라진답니다

큰사진보기 ▲ 5천 원에 차려지는 밥상은 단순한 한 끼가 아니다. 자갈치 부두 노동자들의 피곤한 몸을 달래는 위안이자, 수십 년 세월을 건너온 어르신의 손길이 담긴 삶의 증언이다. 값싼 밥상 위에 오른 것은 국과 반찬만이 아니라, 노동자의 허기를 채워온 연대와 존엄의 마음이다. ⓒ 정남준



부산 자갈치시장의 좁은 골목 안쪽, 바다 냄새와 땀 냄새가 뒤섞여 흐르던 곳에 반세기 넘게 새벽부터 켜지는 불빛이 있었다. 허름한 널빤지 지붕 아래, 낡은 솥과 오래된 선반이 놓인 작은 공간에서 매일같이 밥이 지어졌다. 이곳은 이름조차 없이 불렸던, 그러나 누구나 알고 있던 '자갈치 노동자의 밥집'이다. 2013년 12월 몹시 추웠던 날, 자갈치 새벽시장 사진 작업을 하다가 배고픔으로 우연히 들렀다.



주인은 1935년생, 구순을 훌쩍 넘긴 노모였다. 해가 바뀌고 세월이 흘러도, 그 어르신의 손끝은 늘 밥 냄새를 세상에 퍼뜨렸다. 고등어 조림, 김치찌개, 나물무침과 계란후라이. 값비싼 반찬은 아니었으나, 노동자들에게 그것은 세상에서 가장 따뜻한 한 끼였다. 밥상에 앉으면 허기가 사라지고, "고생 많았다"는 위로가 국물처럼 스며들었다.



밥은 언제나 단순한 음식이 아니었다. 밥은 곧 '안부'였다. "밥 먹었나?"라는 말은 곧 "살아 있나, 무사한가?"라는 물음이었다. 노동자들에게 밥은 생존을 확인하는 가장 확실한 언어였고, 동시에 내일을 살아내라는 '당부'였다. 그 당부가 있기에 자갈치시장 낀 부산 남항 작은 부두에서 고된 하루를 마치고도 다시 바다로 나아갈 수 있었다. 밥상은 공동체의 끈이자 서로의 존재를 확인하는 오래된 의식이었다.



그러나 지금 이 밥집은 사라질 운명 앞에 놓여 있다. 자갈치공동어시장 공판장의 현대화 사업은 낡고 오래된 것들을 밀어내려고 준비하고 있다. 허가도 없고, 영업장부도 없는 세 평 남짓한 이 작은 밥집은 그 변화 속에서 가장 먼저 지워질 대상이다. 그러나 철거되는 것은 건물 한 채가 아니다. 그것은 곧 노동자들의 기억, 한국 근현대사의 땀과 눈물, 그리고 공동체를 이어온 밥상의 윤리다.



이제 노모는 더 이상 밥을 짓고 소소한 반찬을 차릴 힘이 없다. 대신 라면을 끓이고 막걸리를 내놓으며 여전히 부두 노동자들을 맞이한다. 밥은 사라졌지만, '밥의 마음'은 여전히 남아 있다. 그것은 끝내 포기하지 않는 환대의 몸짓, 서로를 살아 있게 하는 가장 오래된 약속이다.



도시의 개발은 언제나 반짝이는 건물을 남기지만, 동시에 소멸하는 기억을 만든다. 자갈치 노동자의 밥집은 우리 사회가 잃어가고 있는 질문을 던진다. 우리는 과연 무엇으로 서로의 삶을 이어갈 것인가. 화려한 빛이 아닌, 허름한 밥상에서 시작된 공동체의 온기를 우리는 어디서 다시 찾을 수 있을까.



밥은 결국 생존이자 존엄이다. 그리고 그 존엄을 50년 넘게 지켜낸 밥집은 단순한 식당이 아니라, 우리가 반드시 기록해야 할 인간의 서사다. 사라져가는 밥상의 기억은 지금 우리에게 말하고 있다. 밥은 안부이자 당부였노라고. 그리고 그것이야말로 우리가 잃지 말아야 할 마지막 불빛이라고.





큰사진보기 ▲ 낡은 신에 배어든 세월, 흘러내림을 방지하기 위해 고무줄을 두른 헐렁한 양말, 자갈치 노동자의 밥집을 지켜온 어르신의 발자국은, 바다보다 깊은 생존의 흔적이다. 좁은 골목의 부엌에서, 이 발은 쉼 없이 밥을 지어내며 노동자의 허기를 달래왔다. 노동과 밥, 그리고 사람을 이어온 삶의 뿌리 같은 모습. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 천장에 매달린 마른 생선과 빛바랜 주방살림 사이, 어르신은 굳은 표정으로 세월을 마주한다. 주름 깊은 얼굴에는 시장과 함께 흘러온 시간과, 그 시간을 견딘 자부심이 고스란히 새겨져 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 눈가의 깊은 주름마다 세월의 바람이 머물렀지만, 잔잔히 번지는 미소는 여전히 따뜻하다. 반세기 동안 노동자의 허기를 달래던 손길처럼, 그 웃음에는 사람을 살리는 힘이 배어 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 밥 짓는 시간은 언제나 성실하다. 밥솥에서 갓 지은 하얀 쌀밥을 퍼 담는 굽은 허리와 마른 손끝에는, 일용할 끼니가 곧 삶의 버팀목이라는 오래된 믿음이 스며 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 낡은 벽에 걸린 달력이 시간을 새겨가듯, 오래된 부엌 한가운데 서 있는 어르신의 모습은 그 자체로 역사의 한 장면이다. 굳은 표정 속에서도 묵묵히 지켜온 삶의 존엄이 빛난다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 낡은 달력과 허름한 부엌 한켠, 잠시 졸음에 젖은 모습은 쉼 없이 달려온 세월의 증거다. 깊은 피로 속에서도 내일을 준비하는 어르신의 삶은 오래된 부엌을 가장 따뜻한 자리로 만든다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 수북이 쌓인 나무 생선상자 앞에 서 있는 어르신의 작은 몸은 오히려 세월의 무게와 맞서는 큰 기둥처럼 보인다. 반세기를 지나온 노동의 시간들이 그 한 몸에 차곡차곡 쌓여온 듯하다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 좁은 부엌 한쪽에서 평생 국자를 잡아 온 손길이 여전히 분주하다. 낡은 앞치마와 주름진 손등에 묻은 세월은, 부두 노동자들의 허기를 달래 온 따뜻한 밥상의 기억을 품고 있다. ⓒ 정남준





큰사진보기 ▲ 냄비와 그릇으로 빼곡한 공간, 오래된 신문지가 덮인 조리대 위로 하루의 첫 연기가 피어오른다. 이 작은 부엌은 반세기 동안 수많은 노동자의 아침을 열어준, 삶의 쉼터였다. ⓒ 정남준



