프랑스에서 온 관광객이 내 그림을 사려고 했던 이유

큰사진보기 ▲ 경주 대릉원 그림. 왼쪽 높은 봉분이 황남대총이다. 가운데 행복한 가족 3명이 모여있고 오른 쪽에는 고독한 남자가 혼자 핸드폰을 보고 있다. ⓒ 오창환



지난 25일, 아침 일찍 일어나 가진 옷 중에서 제일 화려한 것으로 골라 입고 운전대를 잡았다. 27일과 28일에 열리는 제7회 경주 어반스케치 페스타에 참여하기 위해 경주로 향했다. 보통 KTX를 타고 가는데 이번에는 동생이 대표로 있는 출판사 '디스이즈북' 부스에서 판매할 책 때문에 승용차로 가야 한다. 축제에 갈 때 멋진 옷을 입는 것은 축제를 대하는 나의 마음가짐을 나타내는 것이다. 축제의 들뜬 기운은 서로에게 전파되기 때문이다.



아침 일찍 출발했는데도 행사장인 경주시청 알천홀에는 두 시가 넘어서야 도착했다. 하루 종일 비가 오락가락한다. 행사장을 잠시 둘러보고 불국사로 향했다. 시내에서 불국사 가는 길에 보이는 경주 풍경이 참 아름답고 평화스럽다. 불국사 주차장에 차를 세우고 우산을 쓰고 올라가니 청운교와 백운교가 보인다. 너무 오랜만에 오는 곳이라 기억이 가물가물한데 불국사 건물보다는 옛날에 찍었던 사진에 담겨있던 청운교 백운교 앞의 소나무가 오히려 기억에 뚜렷하다.





큰사진보기 ▲ 왼쪽은 불국사 전경, 오른쪽은 불국사에서 내려다본 청운교와 백운교. ⓒ 오창환





큰사진보기 ▲ 대웅전 그리고 다보탑과 석가탑을 그렸다. 잉크로 밑그림을 그리고 펜으로 완성하다. ⓒ 오창환



불국사를 전체적으로 둘러보고 대웅전 앞에 자리를 잡았다. 비가 오는데도 수많은 관광객들과 학생들이 온다. 다보탑과 석가탑의 아름다움과 절대적 비례감에 감탄하기도 하고 사진도 찍는다.



나는 다보탑과 석가탑, 그리고 대웅전을 그렸는데, 잉크를 주입한 물붓으로 밑그림을 간략하게 그리고 그 위에 펜 선으로 그려나갔다. 비가 와서 수채화 도구를 꺼내기도 힘들었지만 내가 이번 행사에 시연할 그림 연습도 할 겸 그렇게 그렸다. 다보탑과 석가탑을 바라보며 그 자리에서 두 시간을 앉아 있다가, 어둠이 내려오는 것을 보고 봉황대 근처에 있는 숙소로 갔다.



이튿날 일찌감치 일어나서 시내 쪽으로 걸어갔다. 수많은 천막이 가득 차 있는 봉황대를 지나서 대릉원으로 갔다. 어제 도착해서 승용차 운전도 하고 시내도 걸어 다니다 보니 이제야 경주 시내 지도가 머릿속에 들어온다.



대릉원은 신라를 세운 왕들이 잠드신 곳으로 경주시를 상징하는 장소 중 하나다. 대릉원에는 23개의 봉분이 모여 있는데 천마총과 황남대총 그리고 미추왕릉 등이 있다. <삼국유사>에 따르면 신라가 침략을 받았을 때 귀에 대나무 잎을 꽂은 죽엽군(竹葉軍)이 갑자기 나타나서 신라군을 도와 침략군을 물리쳤는데, 이들 병사들이 돌아간 곳을 찾아보니 미추왕릉 위에 대나무 잎이 쌓여 있었다고 한다. 죽엽군의 도움이 돌아가신 미추왕의 음덕이라는 것을 깨닫고 미추왕릉을 죽장릉(竹長陵)이라 불렀다고 한다. 지금도 미추왕릉 뒤편으로는 대나무 숲이 있다. 그리고 대릉원 주변의 화단도 대나무 문양으로 만들어져 있는 것을 보고 깨알 같은 디테일에 웃음이 나왔다.





큰사진보기 ▲ 왼쪽은 미추왕릉 뒤편의 대나무숲이고, 오른쪽은 대릉원 주변의 화단이다. ⓒ 오창환





큰사진보기 ▲ 대릉원전경 ⓒ 오창환



대릉원에는 수많은 관광객들, 외국인들 그리고 수학여행 학생들로 붐볐다. 나는 황남대총이 보이는 곳에 자리를 잡고 스케치북을 펼쳤다. 많은 사람들이 내 스케치북을 보고 지나갔다. 초등학교 학생들이 단체로 와서 구경하는데 까불면서 떠드는 모습이 귀엽다.



외국인들도 많이 와서 구경을 했는데 프랑스에서 온 관광객 한 분이 내가 그리던 그림을 팔라고 하신다. 나는 그 그림을 경주 어반스케치 페스타 옥션에 낼 요량이어서 정중하게 거절했는데, 나중에 생각해 보니 팔걸 그랬다. 그분이 내 그림을 사려고 했던 이유가 그림의 현장성이 아니었을까. 낯선 곳에서 놀라운 유물을 보고 또 그것을 그리는 현장에서 그 그림을 산다는 것. 어쩐지 어반스케치 정신과도 맞닿아 있는 것 같다. 다음에는 무조건 팔아야겠다고 생각했다.



또 어떤 남녀 두 분이 오셔가지고 이것저것 그림에 대해서 자세히 물어보신다. 그래서 내가 어반스케치에 대한 소개도 하고 내 책도 소개를 했다. 알고 보니 서울에서 수학여행 온 초등학생들을 인솔해 오신 선생님들이셨다. 두 분 중 남자 선생님은 미술을 전공하고 싶었는데 집안의 반대로 뜻을 못 이루셨다고 한다. 옛날에는 집안의 반대로 미대를 못 간 사람이 왜 그렇게 많은지. 나는 항상 말한다. "지금도 늦지 않으셨어요!"





큰사진보기 ▲ 왼쪽은 만찬을 위해 모인 참여작가들이고 오른쪽은 즉석에서 그린 그림들이다. ⓒ 어반스케쳐스경주



저녁때는 페스타 집행부에서 참여 작가들을 초청해서 식사를 한다고 해서 그리로 갔다. 작가들이 하나둘 모여들기 시작했다. 국내 작가들은 다 아는 분들이지만 외국 작가들은 직접 본 적이 없는 분들이 많았는데 인스타그램에서 워낙 자주 봐서 반가운 느낌이 들었다. 서로 소개도 하고 스케치북도 돌려보는 즐거운 시간을 보냈다.



어반스케쳐스 서울 대표이신 찰리님이 손바닥 반만 한 종이를 나눠주고 그림을 그리라고 한다. 다들 즉석에서 그려서 테이블 위에 놓으니까 작은 전시가 되었다. 어반스케쳐스다운 이벤트였다는 생각이 든다.



나는 다른 일행이 있어서 조용히 빠져나와서 황리단길에 가서 맥주를 한잔했다. 황리단길은 젊음이 넘쳐나는 거리라서 나이가 지긋한 우리 일행들은 그런 분위기가 너무 좋았다. 내일은 페스타 행사가 시작되고 시연도 해야 한다. 나는 이렇게 큰 행사에서 하는 시연은 처음인지라 내심 많이 떨렸다. 잘해야 할 텐데…



