[사진] "지금 아니면 언제? 기후정의 요구한다!"

27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열렸다. 서십자각 터 앞에서는 수어통역과 유튜브 중계를 동반한 오픈마이크(20여명 참여) 등 사전행사가 집행됐으며, 인도 일대에서는 다양한 시민단체의 부스가 마련됐다. 동십자각에서는 재임 빈곤사회연대 활동가, 이지현 참여연대 활동가의 사회를 통해 본집회가 진행됐다. 본집회가 끝난 후 행사 참여자들은 저녁이 되기 전까지 세종대로-을지로-우정국로 일대를 행진했다.



927기후정의행진의 6대 요구안은 ▲ 기후정의에 입각한 온실가스 감축 목표와 전환 계획 수립 ▲ 탈핵·탈화석연료, 공공재생에너지 확대로 정의로운 에너지 전환 실행 ▲ 성장과 대기업을 위한 반도체·AI 산업 육성 재검토, 생태계 파괴 사업 중단 ▲ 모든 생명의 존엄과 기본권 보장, 사회공공성 강화 ▲ 농업·농민의 지속가능성 보장, 먹거리 기본권 수립 ▲ 전쟁과 학살 종식, 방위산업 육성과 무기 수출 중단 등이다.





큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 인도에 시민단체의 부스가 도열해 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 한 대학생이 탄소중립캠퍼스를 요구하며 박스에 즉석 투표를 받고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 오픈마이크 단상에서 외국인 참여자가 통역을 대동한 채 발언하고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 팔레스타인의 해방을 요구하는 참여자가 피켓을 들고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 평화주권행동 평화너머 회원들이 한미연합훈련중단과 무기구매중단을 요구하고 있다. ⓒ 차종관





큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 권영국 정의당 대표가 행사 참여자와 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 이지현 참여연대 활동가(왼쪽), 재임 빈곤사회연대 활동가(오른쪽)가 본집회 사회에 나서고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 본집회 시작에 앞서 행사 참여자들이 묵념을 하고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 행사 참여자들이 저마다 기후정의를 요구하는 피켓을 들고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 푸른꿈고등학교 학생들이 현수막을 펼쳐들고 포즈를 취하고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 927기후정의합창단이 지휘에 맞춰 합창하고 있다. ⓒ 차종관

큰사진보기 ▲ 27일 오후 서울 종로구 광화문 앞에서 '927기후정의행진'이 열린 모습. 이이자희 국립공원을지키는시민의모임 활동가, 권영은 반올림 활동가, 한나 팔레스타인긴급행동 활동가가 본집회에서 발언하고 있다. ⓒ 차종관