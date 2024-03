안치환 "혐오 부추긴 과거 반성, 저항가요의 힘은 마음 열게 하는 것"

▲ 오는 4월, 13집 앨범 < Always in my heart > 발매를 앞둔 안치환 가수가 18일 오전 서울 서대문구에 위치한 자신의 작업실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민